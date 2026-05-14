Η Τράπεζα Θεσσαλίας μειώνει την τιμή της συνεταιριστικής μερίδας – Έκτακτη γενική συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στις 5 Ιουνίου 2026 στα Τρίκαλα, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την προσφορά συνεταιριστικών μερίδων σε «ειδική τιμή», εξέλιξη που ουσιαστικά παραπέμπει σε μείωση της τιμής διάθεσης των μερίδων προς τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μουσείου Τσιτσάνη στα Τρίκαλα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στην επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας δεν αποσαφηνίζεται ο λόγος για τον οποίο προωθείται η διάθεση εταιρικών μερίδων σε χαμηλότερη τιμή. Η απουσία διευκρινίσεων έχει ήδη προκαλέσει ερωτήματα σε συνεταίρους σχετικά με τους στόχους της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Η κίνηση συνδέεται προφανώς με προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής νέων μελών και αύξηση της ρευστότητας ή ενδεχομένως με την είσοδο ενδιαφερόμενου επενδυτή.

Σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που είχαν εξοφλήσει τουλάχιστον μία μερίδα έως τις 11 Οκτωβρίου 2025 και δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δικαστικές εκκρεμότητες με την τράπεζα.

Η απόφαση για την τελική τιμή και τους όρους διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επίσημες εξηγήσεις που θα δοθούν από τη διοίκηση της τράπεζας για την επιλογή αυτή.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr