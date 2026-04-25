Η τραγωδία των δυο γυναικών στη Λάρισα: Η κόρη πέθανε στην πολυθρόνα και η μάνα κατάκοικη και αβοήθητη για μέρες

Άλλες δύο γυναίκες, μια 91χρονη και η 66χρονη κόρη της, εντοπίστηκαν νεκρές, όπως έγινε γνωστο χθες, στο σπίτι τους στη Λάρισα, έχοντας καταλήξει εδώ και ημέρες. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό (προηγήθηκε εκείνο με τις δυο αδερφές) μέσα σε 15 ημέρες, με κοινό στοιχείο την κοινωνική απομόνωση των θυμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο γυναίκες βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη, ενώ ο θάνατός τους έγινε αντιληπτός από συγγενείς που ανησύχησαν λόγω έλλειψης επικοινωνίας και άνοιξαν το σπίτι με τη βοήθεια κλειδαρά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν τον θάνατο της 66χρονης, που βρέθηκε νεκρή σε πολυθρόνα, σε παθολογικά αίτια, περίπου 20 ημέρες πριν, ενώ λίγες ημέρες αργότερα φαίνεται πως κατέληξε και η 91χρονη μητέρα της, η οποία ήταν κατάκοιτη στο κρεββάτι και πιθανότατα πέθανε αβοήθητη. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Το περιστατικό, όπως και προηγούμενο αντίστοιχο με δύο αδελφές, αναδεικνύει σοβαρές κοινωνικές πτυχές και την ανάγκη ενίσχυσης της μέριμνας για ευάλωτους πολίτες.

