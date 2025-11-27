Η Τροχαία αφαίρεσε τις πινακίδες απορριμματοφόρου του Δήμου για …υπερβολική ταχύτητα

Σκηνή, στην οποία αστυνομικοί αφαιρούν πινακίδες από απορριμματοφόρο του Δήμου Λαρισαίων επειδή έτρεχε, είναι δύσκολο κάποιος να φανταστεί. Κι όμως συνέβη.

Την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025, σε τροχονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε απορριμματοφόρο του Δήμου, στο 10ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης, στο ύψος της “Soukos Robots”, αστυνομικοί της Τροχαίας διαπίστωσαν ότι το όχημα καθαριότητας πήγαινε με 93 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 70 που είναι το όριο στον συγκεκριμένο δρόμο.

Μετά τον σχετικό έλεγχο και τις δικαιολογίες του οδηγού, ο τροχονόμος έβγαλε το σχετικό μπλοκάκι και βεβαίωσε τις εξής παραβάσεις προς τον Δήμο Λαρισαίων, ως ιδιοκτήτη του οχήματος: Μη χρήση ψηφιακής κάρτας ωρών εργασίας και ανάπαυσης του οδηγού, και μη ορθή θεώρηση-βαθμονόμηση της συσκευής του ταχογράφου.

Ακολούθως έκοψε τα αντίστοιχα πρόστιμα, ύψους 260 και 1005 ευρώ, ένα δηλαδή για κάθε παράβαση. Το δράμα του οδηγού κορυφώθηκε όταν είδε τους αστυνομικούς να βγάζουν τα κατσαβίδια και να αφαιρούν τις πινακίδες. Το σκουπιδιάρικο επέστρεψε στο αμαξοστάσιο χωρίς άδεια κυκλοφορίας και μπήκε στη ρεμίζα.

Ο Δήμος τρέχει τώρα να βρει λύση και ήδη υπέβαλε σχετική ένσταση προς την Τροχαία Λάρισας υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη κάνει όσα ο νόμος προβλέπει για την ασφάλεια του οχήματος. Μάλιστα προσκόμισε έγγραφο του προμηθευτή που αναφέρει ότι το απορριμματοφόρο διαθέτει κόφτη που περιορίζει την ταχύτητα στα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Τα νεότερα αναμένονται …



Κώστας Τόλης Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, kosmoslarissa.gr