«Θέλω €100.000, αλλιώς θα σε σκοτώσω» – Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους

Καλούν ηλικιωμένους στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, τους απειλούν και μετά υποδύονται ότι είναι από την Ασφάλεια και ζητούν «πληροφορίες», σημειώνει σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής (Λίνα Γιάνναρου). Πρόκειται για μία ακόμη «τεχνική» εξαπάτησης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιτήδειοι γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομο μεγάλης ηλικίας. Πολλές συμμορίες βρίσκουν στο «σκοτεινό διαδίκτυο» λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία, τράπεζες κ.α., προκειμένου να αποστείλουν μηνύματα-παγίδες. «Θέλω 100.000 ευρώ. Αν δε μου τα δώσεις, θα έρθω στο σπίτι σου με 10 άτομα και θα σε σκοτώσω». Πολλά έχει ακούσει η 70χρονη Ε.Γ. σηκώνοντας το σταθερό της τηλέφωνο κατά καιρούς, αλλά ποτέ ότι θα τη σκοτώσουν. «Με έχουν πάρει τρεις φορές λέγοντας ότι έχει χτυπήσει σοβαρά το παιδί μου, και να τρέξω με χρήματα, οπότε είμαι γενικώς υποψιασμένη». Προ δύο ετών, έπεσε θύμα και άλλης απάτης όταν τρία άτομα δήθεν από τον ΔΕΔΔΗΕ μπήκαν στο διαμέρισμα από την πόρτα που είχε μείνει ανοιχτή προφασιζόμενοι βλάβη και μεγάλο κίνδυνο. «Εκείνη τη φορά είχα στο σπίτι και τον εγγονό μου και είχα φοβηθεί πολύ». Τα κοσμήματα που της άρπαξαν από το υπνοδωμάτιο δεν ήταν τίποτα μπρος στην ταραχή που πέρασε.

Κάπως έτσι, δεν «μάσησε» με το τηλεφώνημα. «Του λέω “και ποιος είσαι εσύ που με απειλείς;” Μου λέει “ο Αλβανός γιατρός”. Αμέσως μετά έκλεισα το τηλέφωνο». Λίγες ώρες αργότερα, ξαναχτύπησε το σταθερό τηλέφωνο, αυτή τη φορά χωρίς απόκρυψη του αριθμού. «Ηταν μια γυναικεία φωνή και είπε ότι είναι από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάλι υποψιάστηκα ότι κάτι άλλο συμβαίνει, μιλούσε με προφορά και μου τα έλεγε περίεργα. Μου είπε “πείτε μου τι σας είπαν οι απατεώνες. Συνεργαστήκαμε με μια ηλικιωμένη κυρία και τους πιάσαμε και στα πράγματά τους βρήκαμε το νούμερό τους». Οταν είπε «μα τι λέτε;», το τηλέφωνο έκλεισε.

Η Ε.Γ. είχε ήδη επικοινωνήσει με το οικείο αστυνομικό τμήμα όπου ανέφερε το τηλεφώνημα ρωτώντας εάν πρόκειται για κάποια νέα απάτη. «Μου είπαν πως όχι, να έχω τον νου μου για περίεργες κινήσεις και αν είναι να πάρω το 100».

Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι πρόκειται πράγματι για κάποια νέα τηλεφωνική απάτη –ή έστω νέα εκδοχή– με θύματα ηλικιωμένους. «Χθες πήραν τρεις φορές τη μητέρα μου τηλέφωνο», λέει

στην «Κ» η Αλεξάνδρα Γκαράνη. «Την πρώτη φορά μια κοπέλα παρίστανε την κόρη της και όταν πήγε να της το κλείσει, πήρε το ακουστικό ένας άνδρας, την έβρισε χυδαία και την απείλησε ότι θα την κόψουν κομματάκια και άλλα τέτοια. Ακολούθησε και δεύτερο τηλεφώνημα με βρισιές και απειλές ότι θα σκοτώσουν την ίδια και όλη της την οικογένεια αν δεν μαζέψει ό,τι πολύτιμο έχει να τους τα δώσει. Το έκλεισε. Κάποιες ώρες αργότερα δέχτηκε και τρίτο τηλεφώνημα –τα προηγούμενα ήταν από απόρρητο, το τελευταίο όχι– που μια γυναίκα παρίστανε ότι είναι από τη Δίωξη, ότι δέχτηκαν μαζικές καταγγελίες και ανακάλυψαν τη σπείρα, βρήκαν τα αναλυτικά της στοιχεία και την κάλεσαν γιατί έχει στοχοποιηθεί. Οταν τους ρώτησε πώς μπορεί να ξέρει αν είναι όντως η Δίωξη και να της δώσουν κάποιου είδους διαπιστευτήρια, της το έκλεισαν».

Πριν από είκοσι μέρες περίπου είχαν καλέσει τους γονείς του δημοσιογράφου Αιμίλιου Περδικάρη. «Τους είπαν ότι τάχα είναι από την Ασφάλεια και πως ο αριθμός τους και η διεύθυνσή τους βρέθηκαν στα σχέδια μιας σπείρας που έχουν συλλάβει για κλοπές και διαρρήξεις, ότι τάχα ήταν ο επόμενος στόχος». Κατόπιν ο «αξιωματικός της Ασφάλειας» τους ζήτησε ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις και άλλα προσωπικά στοιχεία όλων των κοντινών συγγενών γιατί τάχα θα ήταν οι επόμενοι στόχοι της σπείρας. «Ευτυχώς οι γονείς μου δεν έδωσαν τίποτα, γιατί κάπου εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν τι γίνεται, όμως εκεί το παραμύθι κορυφώθηκε. Τους είπαν “θα σας πάρουν τηλέφωνο οι συνεργοί τους που δεν έχουν συλληφθεί και θα σας ζητήσουν 100.000 ευρώ για να μη σας σκοτώσουν. Oταν σας πάρουν, παρακαλούμε καλέστε μας στο 121-121, είναι το τηλέφωνο της Ασφάλειας, αλλά καλέστε μας από σταθερό για να σας πάρουμε εμείς στο κινητό” (σ.σ. κλασικό κόλπο, έτσι απασχολούν ταυτόχρονα σταθερό και κινητό και ουσιαστικά τα απενεργοποιούν)». Το τηλεφώνημα στην (κανονική) αστυνομία είχε την ίδια κατάληξη με της Ε.Γ.: άγνοια για τη μέθοδο και το περιστατικό, συμβουλή να είναι προσεκτικοί και να καλέσουν το 100 αν δουν ή ακούσουν κάτι περίεργο…

Το ίδιο συνέβη πριν από λίγες ημέρες και στους γονείς της Αννας Ρωμανού: «Τους είπαν “αν δεν μας δώσετε τόσες χιλιάδες ευρώ, θα δείτε τι έχετε να πάθετε”. Η εξαπάτηση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο».

«Η μητέρα μου», «οι γονείς μου», «το τηλέφωνο στο πατρικό». Είναι γνωστό το γιατί οι σπείρες στοχεύουν ηλικιωμένους, όμως πώς καταφέρνουν να τους εντοπίζουν; Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιτήδειοι γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομο μεγάλης ηλικίας. Οι περισσότερες είναι τυχαίες κλήσεις σε αριθμούς, που εντοπίζουν στους τηλεφωνικούς καταλόγους. Οι νεότεροι έχουν σταματήσει να απαντούν στο σταθερό ιδίως εάν έχει απόκρυψη. Οι επιτήδειοι προτιμούν τις πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, όταν οι νεότεροι δουλεύουν και οι μεγαλύτεροι είναι πιο πιθανό να βρίσκονται στο σπίτι μόνοι.

Επίσης, πολλές συμμορίες βρίσκουν στο dark web λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία, τράπεζες κ.ά., προκειμένου να αποστείλουν μήνυμα-παγίδα στο κινητό τηλέφωνο του πολίτη.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου στην Καθημερινή)