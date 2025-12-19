Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας στην οδό Βόλου

Tραγική κατάληξη είχε η παράσυρση μιας γυναίκας από διερχόμενο φορτηγό στη Λάρισα.

Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην οδό Βόλου, όταν η γυναίκα υπό άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από φορτηγό, στο ύψος ύψος γνωστής επιχείρησης πλυντηρίου αυτοκίνητων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως και η ΕΛ.ΑΣ. με την Πυροσβεστική για να την απεγκλωβίσουν. Κάτι που συνέβη τελικά αλλά ήταν δυστυχώς αργά.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό συμβάν.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr