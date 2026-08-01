Θερινές εκπτώσεις: Συγκρατημένη η κίνηση στην τοπική αγορά – Πτώση του τζίρου παρά τις προσφορές

Με χαμηλότερες των προσδοκιών επιδόσεις εξελίσσονται οι φετινές θερινές εκπτώσεις για την πλειονότητα των τοπικών εμπορικών καταστημάτων, καθώς η καταναλωτική κίνηση παραμένει υποτονική και ο τζίρος καταγράφει αισθητή πτώση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι επαγγελματίες του εμπορίου κάνουν λόγο για μια δύσκολη εκπτωτική περίοδο, σημειώνοντας ότι, παρά τις σημαντικές εκπτώσεις και τις ελκυστικές προσφορές, οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους.

Το αυξημένο κόστος ζωής, οι υψηλές υποχρεώσεις των νοικοκυριών και η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα έχουν περιορίσει σημαντικά τη διαθέσιμη αγοραστική δύναμη.

Όπως επισημαίνουν οι έμποροι, η επισκεψιμότητα στα καταστήματα δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχες πωλήσεις, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές περιορίζονται στην έρευνα της αγοράς ή επιλέγουν μόνο απολύτως απαραίτητες αγορές.

Την ίδια στιγμή, ο έντονος ανταγωνισμός από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μεγάλες αλυσίδες συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρηματίες εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συνέχιση της πτωτικής πορείας του τζίρου, επισημαίνοντας ότι η εκπτωτική περίοδος αποτελεί παραδοσιακά μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για την ενίσχυση των εσόδων τους. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Ο εμπορικός κόσμος ελπίζει ότι η κίνηση θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες των εκπτώσεων, καλώντας το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr