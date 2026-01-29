Θεσσαλία: Άνοδος στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο του 2025 – Μείωση το δεκάμηνο

Παρά τις υψηλές τιμές δομικών υλικών και τα αυξημένα εργατικά κόστη, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ η οικοδομική δραστηριότητα τον Οκτώβριο του 2025 σημείωσε σημαντική αύξηση στους περισσότερους δείκτες.

Τα καινούρια στοιχεία δεν έρχονται ως έκπληξη καθώς, ήδη τα συνολικά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, έδειχναν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα τον Οκτώβριο συνολικά εκδόθηκαν 2.997 άδειες σημειώνοντας αύξηση 13,5% σε σχέση με πέρυσι.

Στη Θεσσαλία συνεχίστηκε η ανοδική τάση καθώς εκδόθηκαν 197 οικοδομικές άδειες έναντι 154 τον Oκτώβριο του 2024, αύξηση 27,9%.

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε μείωση, κατά 4,2% στον αριθμό των αδειών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Στη Θεσσαλία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκδόθηκαν 1.428 άδειες έναντι 1.537 το 2024, μείωση 7,1%.

