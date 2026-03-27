Θεσσαλία: Μειώθηκε το 2025 η οικοδομική δραστηριότητα – ανέκαμψε τον Δεκέμβριο

Αύξηση 22,2% σε όγκο – και πολύ μικρότερη σε αριθμό αδειών -σημείωσε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο εκδόθηκαν 2.936 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 688.271 m2 επιφάνειας και 3.308.282 m3 όγκου.

Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών ήταν αυξημένος κατά 1,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με αυξημένη κατά 1,5% την επιφάνεια και όγκο +22,2%.

Στο σύνολο του 2025, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 2,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2024.

Στη Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία εκδόθηκαν 160 οικοδομικές άδειες έναντι 150 τον Δεκέμβριο του 2024, αύξηση 6,7%.

Το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε μείωση, κατά 1,9% στον αριθμό των αδειών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Στη Θεσσαλία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκδόθηκαν 1.810 άδειες έναντι 1.845 το 2024.

Tάσος Πλέντζας – kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από sofokleousin.gr)