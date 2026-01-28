Θεσσαλία: Η υποστελέχωση της Κτηνιατρικής και τα χαμηλά πρόστιμα πλήττουν την βιοασφάλεια

Υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες στις περιφέρειες και μικρός αριθμός προστίμων σε φάρμες που δεν τηρούν τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Όπως αναφέρει η Καθημερινή (Κώστας Κουκουμάκας) αυτές είναι δύο λιγότερο φωτισμένες πλευρές της μάχης που βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες για την καταπολέμηση της νόσου που αφανίζει τα ελληνικά κοπάδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 2012 υπηρετούσαν 98 κτηνίατροι και σήμερα υπηρετούν 34.

Τα παραπάνω «κενά ασφαλείας» στο σύστημα, σε συνδυασμό με τη μη έγκαιρη λήψη σκληρών μέτρων στην αρχή της κρίσης –η ειδική επιστημονική επιτροπή για την ευλογιά συστάθηκε 14 μήνες μετά το πρώτο κρούσμα, τον Αύγουστο του 2024, στον Εβρο– θα μπορούσαν να εξηγήσουν το πώς έχουμε φτάσει σήμερα σε 472.928 θανατώσεις ζώων και 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλη τη χώρα.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, στην περίπτωση της ευλογιάς οι παραβάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο παράνομες μετακινήσεις ζώων, εκμετάλλευση ζώων χωρίς πιστοποιητικά, μη έγκαιρη ενημέρωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας σε περίπτωση κρούσματος, παράνομη βόσκηση, απολυμάνσεις και παράνομη ανασύσταση κοπαδιών. Σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών που αναφέρει η Καθημερινή σε περιοχές που πλήττονται από τη νόσο παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στον αριθμό των παραβάσεων και των αντίστοιχων προστίμων που επιβάλλουν οι αντίστοιχες περιφέρειες – ενδεικτικά, στην Καβάλα έχουν καταγραφεί 44 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 120.000 ευρώ, στη Λάρισα έχουν καταγραφεί 44 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 64.000 ευρώ, στην Ξάνθη με προβλήματα διασποράς υπάρχουν 17 παραβάσεις και 28.000 ευρώ πρόστιμα, στη Φλώρινα 12 παραβάσεις και 46.000 ευρώ πρόστιμα.

Την ίδια στιγμή, στον βόρειο Εβρο δεν έχει καταγραφεί καμία παράβαση, στις Σέρρες υπήρξαν τέσσερις παραβάσεις για παράνομη βόσκηση, δύο στη Χαλκιδική, τρεις στη Ροδόπη που έχει σοβαρό πρόβλημα διασποράς, πέντε στη Θεσσαλονίκη. Ασήμαντη επιβολή κυρώσεων καταγράφεται σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, παρά τα διαδοχικά κρούσματα στη συγκεκριμένη ζώνη. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να εξηγήσουν ποιοι κρίκοι στην αλυσίδα των μέτρων βιοασφάλειας έσπασαν, με αποτέλεσμα να καταγραφεί εξάπλωση της ευλογιάς από τη Φωκίδα προς τη Ναυπακτία και την Αχαΐα. Στελέχη αρμόδιων υπηρεσιών εξηγούν ότι η μάχη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων κρίνεται από την ικανότητα κάθε περιφέρειας να εκτελεί γρήγορα και σωστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες – απολυμάνσεις, θανατώσεις/ταφές, ελέγχους κλιμακίων και επιβολή κυρώσεων. Στις μικρές τοπικές κοινωνίες τα πράγματα γίνονται κάποιες φορές δυσκολότερα λόγω των προσωπικών σχέσεων μεταξύ ελεγκτή και ελεγχομένου.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Καθημερινή, Κώστας Κουκουμάκας)