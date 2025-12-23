Θεσσαλία: Aυξημένες πωλήσεις αυτοκινήτων τον Νοέμβριο – Οι μάρκες που ξεχώρισαν

Ο Νοέμβριος ήταν ένας ακόμα καλός μήνας για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, μιας και συνεχίστηκε το θετικό σερί με περισσότερες από 10.000 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφόρησαν 10.460 καινούργια αυτοκίνητα.

Σημειώστε πως από τους 11 μήνες του 2025, μόλις δύο μήνες είχαν επίδοση χαμηλότερη των δέκα χιλιάδων αυτοκινήτων (σ.σ. το Φεβρουάριο 9.818 αυτοκίνητα και τον Αύγουστο 8.191 μονάδες), δείχνοντας πως υπάρχει μια δυναμική στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου η οποία θα «κλείσει» σίγουρα ψηλότερα από τις 140.000 μονάδες.

Στη Θεσσαλία τον Νοέμβριο καταγράφεται αύξηση στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων καθώς ανήλθαν σε 303 έναντι 264 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στην επίδοση του Noεμβρίου η Τoyota ξεχώρισε ταξινομώντας 50 αυτοκίνητα (16,5%), ακολουθώντας αμέσως μετά η Suzuki με 28 ταξινομήσεις (9,2%) και η Dacia επίσης με 28 ταξινομήσεις (9,2%)

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από autotriti.gr)