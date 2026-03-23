Θοδωρής Βενετικίδης: Ποιος είναι ο “άγνωστος” τερματοφύλακας της ΑΕΛ που κατέβασε τα ρολά στο Καραϊσκάκη

Ούτε στα πιο… τρελά του όνειρα δεν θα πίστευε ότι θα κάνει ένα τόσο «γεμάτο» ντεμπούτο στην Stoiximan Super League ο Θοδωρής Βενετικίδης, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της «λευκής» ισοπαλίας του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στα 25 του χρόνια, ο ύψους 192 εκατοστά τερματοφύλακας κλήθηκε, ελλείψει των Νίκου Μελίσσα και Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, να καλύψει την εστία της ομάδας της Λάρισας, σε ένα παιχνίδι που εκ προοιμίου ήταν πολύ δύσκολο για τους «βυσσινί». Και παρότι θα κρινόταν λογικό να παρουσιαστεί «μουδιασμένος», μιας και δεν είναι λίγο πράγμα να πραγματοποιείς τη πρώτη σου συμμετοχή στο πρωτάθλημα μέσα σε ένα γεμάτο «Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Θοδωρής Βενετικίδης έδειξε σαν να ήταν έτοιμος από καιρό για αυτή τη στιγμή.

Ο Θοδωρής Βενετικίδης έκανε το ματς της ζωής του στο Καραϊσκάκη / Πηγή: InTime

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κράτησε το «μηδέν», αλλά κυρίως ο τρόπος που το κατάφερε αυτό. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε συνολικά 35 τελικές ευκαιρίες, εκ των οποίων οι 8 πήγαν στο τέρμα και βρήκαν όλες… τείχος, μιας και ο 25χρονος γκολκίπερ δεν άφησε ούτε… μύγα να περάσει! Σπουδαιότερες αποκρούσεις ήταν αυτές πάνω στους Ζέλσον Μαρτίνς και Μέχντι Ταρέμι σε τετ α τετ, αλλά η επέμβαση της βραδιάς ήταν εκείνη που έκανε με τα ακροδάχτυλα σε ψιλοκρεμαστό πλασέ του Ντάλιελ Ποντένσε. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συνολικά 2.57 xGoals, όμως έμειναν στο… μηδέν, με τον Βενετικίδη να είναι ο κύριος παράγοντας γι’ αυτό.

Πέραν όμως των αποκρούσεων σε αυτές τις φάσεις, ο Βενετικίδης ήταν εξαιρετικός και στις τοποθετήσεις του και στις εξόδους του, ενώ δεν υστέρησε ούτε στο παιχνίδι με τα πόδια, επιλέγοντας τις περισσότερες φορές να απομακρύνει τη μπάλα με σιγουριά.

Ο Θοδωρής Βενετικίδης έκανε το ματς της ζωής του στο Καραϊσκάκη / Πηγή: InTime

Οι αριθμοί πίσω από την επική εμφάνισή του

Λεπτά συμμετοχής: 90′

Αποκρούσεις: 8

xGoals που απέτρεψε: 1,19

Επιτυχημένες πάσες: 14/38

Κερδισμένες μονομαχίες: 2

Χαμηλές έξοδοι στη μπάλα: 2/2

Επαφές με τη μπάλα: 67

Ο Θοδωρής Βενετικίδης έκανε το ματς της ζωής του στο Καραϊσκάκη / Πηγή: Eurokinissi

«Hard work, pays off» ή γιατί η υπομονή είναι αρετή

Γεννημένος στις 20 Φεβρουαρίου 2001 στη Βέροια, πραγματοποίησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ακαδημία Μακεδόνας Βέροιας, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στην ΠΑΕ Βέροια. Το 2016 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Βέροια, ενώ το καλοκαίρι του 2017 πήρε μεταγραφή στον ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στην Super League. Στελέχωσε όμως κυρίως την ομάδα Νέων και δεν πήρε συμμετοχή με την πρώτη ομάδα.

Αφού πήρε τις απαραίτητες εμπειρίες και δούλεψε πολύ το σώμα και την νοοτροπία του, ο 25χρονος έκανε το… αγροτικό του στην ΑΕΠ Κοζάνης, ενώ στη συνέχεια δοκίμασε τη τύχη του και στο εξωτερικό, πηγαίνοντας στην Χιμνάστικ ντε Ταραγόνα της Ισπανίας. Επέστρεψε το καλοκαίρι του 2022 στην Βέροια, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά 18 συμμετοχές στην Super League 2, έχοντας 6 cleansheet σε 1.620 λεπτά συμμετοχής.

Το καλοκαίρι του 2023… κατηφόρισε από την Βόρεια Ελλάδα προς την Κεντρική και συγκεκριμένα την Θεσσαλία, παίρνοντας μεταγραφή από την Βέροια στην ΑΕΛ. Στους «βυσσινί» δεν αποτέλεσε βασική επιλογή, ήταν όμως ενεργό μέλος του ρόστερ της ομάδας που σήκωσε το πρωτάθλημα της Super League 2, ενώ ήταν βασικός και στο ματς του Super Cup απέναντι στην Κηφισιά, διατηρώντας το «μηδέν» στη νίκη με 1-0 της ΑΕΛ Novibet, κατακτώντας το νταμπλ!

Σε διεθνές επίπεδο, έχει φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, έχοντας μία συμμετοχή με την U16 του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

«Περίμενα χρόνια την ευκαιρία μου»

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, της οποίας αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης, ο Θοδωρής Βενετικίδης δήλωσε με… λυτρωτικό τόνο ότι περίμενε χρόνια για αυτή την ευκαιρία. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Όλα αυτά τα χρόνια περίμενα την ευκαιρία μου, δούλευα σκληρά και το περίμενα. Ήταν λίγο ξαφνικό, όλη την εβδομάδα εγώ προετοιμαζόμουν σα να είμαι έτοιμος να παίξω. Η ΑΕΛ τα έχει πάει καλά απέναντι στις μεγάλες ομάδες, εμείς θα πάμε στα play out να παλέψουμε για την παραμονή της ομάδας. Θα είναι αμφίρροπο μέχρι το τέλος θεωρώ».

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Βασίλη Γιαννούτσου, athletiko.gr)