Θρήνος για τον 28χρονο δάσκαλο από τον Τύρναβο – Αναμένονται οι ιατροδικαστικές εξετάσεις

«Ράγισε» καρδιές η αδερφή του 28χρονου Θοδωρή, του δασκάλου που άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι όπου έμενε στην Κρήτη.

Ο 28χρονος Θοδωρής με καταγωγή από τον Τύρναβο, ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με όσους τον γνώριζαν να μιλούν για ένα παιδί γεμάτο χαμόγελο, με βαθιά ενσυναίσθηση και καλοσύνη. Πριν από 10 χρόνια είχε χάσει τη μητέρα του, μόλις στα 42 της χρόνια.

Η αδελφή του, συντετριμμένη, μίλησε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα στο Star για την τραγωδία που «χτύπησε» την οικογένειά τους. «Τον έψαχνα από χθες το πρωί. Δε μου απαντούσε στο τηλέφωνο και επειδή εγώ συνόδευα κάτι παιδάκια από το χωριό μου, γιατί μένουμε σε χωριό του Τυρνάβου, το άφησα.

Λέω, θα κοιμάται, θα πήγε στο σχολείο. Εκείνος όμως είχε πάρει τηλέφωνο στο σχολείο και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να πάει, δεν ένιωθε καλά. Μετά γύρισα, πήγε 2:30, 3:30, 5:30 και με ζώναν τα φίδια. Και μετά σε κάποια φάση έστειλα σε έναν φίλο του μήνυμα και του λέω “ακόμα κοιμάται ο αδελφός μου;”. Λέει “ε, είναι υπναράς τις τελευταίες μέρες. Θα πάω να δω”. Εν τω μεταξύ πήγε, είδε… Πήγε μαζί με αστυνομία… Και πήγαν μαζί… Και του έστειλα ξανά μήνυμα και δεν απάντησε», περιέγραψε.

Όσο, όμως, η ώρα περνούσε, η αδερφή του άρχισε να έχει κακό προαίσθημα. Κάτι που είχε διαισθανθεί και όταν είχε φύγει από τη ζωή η μητέρα τους, όπως είπες η ίδια: «Ήξερα ότι είχε “φύγει” ο αδελφός μου. Ένιωθα όπως ένιωθα και στη μαμά μου. Απλά έχουμε πολύ χτύπημα τώρα και… Έχουμε πολύ μεγάλη φωτιά… Δεν έχουμε ούτε τη μαμά μας στη ζωή». Ώρες αργότερα, δέχθηκε το μοιραίο τηλεφώνημα από την αστυνομία, η οποία της ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση. Όπως τόνισε, ο αδερφός της δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και αναμένει τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική, η οποία έχει καθυστερήσει, όπως λέει η ίδια. «Δεν έχει βγει ούτε πόρισμα, ούτε τίποτα. Εδώ και τρεις μέρες είμαστε σαν πεθαμένοι και εμείς. Πώς γίνεται να μην έχει γίνει ακόμη η νεκροψία σε ολόκληρη την Κρήτη», κατέληξε.

