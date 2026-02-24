Θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης 6 Βούλγαροι στα Φάρσαλα – Τέσσερις συλλήψεις ομοεθνών τους

Θύματα ενός σύγχρονου εργασιακού Μεσαίωνα φέρεται πως έπεσαν έξι συνολικά Βούλγαροι υπήκοοι από ομοεθνείς τους, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εκμεταλλεύονταν τη δεινή οικονομική τους κατάσταση και τους υπόσχονταν εργασία στον πρωτογενή τομέα και αμοιβές που τελικά δεν τους απέδιδαν.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, όταν δύο Βούλγαροι υπήκοοι, ζήτησαν τη συνδρομή της Αστυνομίας μέσω της γραμμής έκτακτης ανάγκης 112.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Φαρσάλων εντόπισαν σε χωριό της περιοχής τους δύο Βούλγαρους υποψήφιους εργάτες, 30 και 37 ετών σε κάποιο παράπηγμα κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης (μαζί με άλλους 4 ομοεθνείς τους).

Από την έρευνα σε διπλανό σπίτι συνελήφθησαν δύο ζευγάρια Βουλγάρων, οι οποίοι υπόσχονταν στους ομοεθνείς τους καλές αμοιβές για εργασία σε αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα τα χρήματα που πλήρωνε ο Έλληνας αγρότης δεν τους αποδίδονταν στο ακέραιο.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)