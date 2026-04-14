Ιδιώτες έστησαν απάτη κοινοτικών επιδοτήσεων με στρέμματα που νοίκιαζαν στη Λάρισα απο την 110 Π.Μ.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισα δικογραφία που αφορά την είσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων για καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην 110 Πτέρυγα Μάχης.

Η υπόθεση προέκυψε μετά από ανώνυμη καταγγελία προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Τσιάρας, σύμφωνα με την οποία εμφανίζεται σημαντική απόκλιση μεταξύ των εκτάσεων που μισθώθηκαν (1.734 στρέμματα) και εκείνων που δηλώθηκαν για επιδοτήσεις (3.463 στρέμματα).

Η έρευνα της EPPO εστιάζει αποκλειστικά στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και στους μισθωτές των εκτάσεων, ενώ δεν αφορά την 110 Πτέρυγα Μάχης ή το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας.

Η υπόθεση είχε ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας, με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι δηλωθείσες εκτάσεις αντιστοιχούν στις επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν.

