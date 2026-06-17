Ιερέας έπεσε απο στέγη και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό

Με σοβαρά τραύματα και πολλαπλά κατάγματα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 64χρονος ιερέας και εφημέριος ναού των ΓΟΧ, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Τύρναβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 9 το πρωί ο 64χρονος ανέβηκε στη στέγη του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής προκειμένου να βοηθήσει στις εργασίες συντήρησης της κεραμοσκεπής που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, ο ιερέας βρέθηκε στο κενό από ύψος περίπου δυόμισι μέτρων, με αποτέλεσμα να πέσει στην τσιμεντένια αυλή του ναού και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη πολλαπλά κατάγματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο 64χρονος παραμένει νοσηλευόμενος για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr