Ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα συμμετοχής – 3.400 παιδιά στη φετινή «Κατασκήνωση στην πόλη»

Με αυξημένη συμμετοχή ανοίγει τις πύλες της η φετινή «Κατασκήνωση στην πόλη», με την 1η περίοδο να κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Συνολικά, 3.406 μικροί κατασκηνωτές θα συμμετέχουν σε ένα πλήθος πρωτότυπων, δημιουργικών και συναρπαστικών δραστηριοτήτων, που έχει προγραμματίσει, με αγάπη και μεράκι, η Αντιδημαρχία Παιδείας, σε συνεργασία με Αντιδημαρχίες, Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και φορείς και συλλόγους της Λάρισας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, εξασφαλίστηκε η ένταξη στο πρόγραμμα για το σύνολο των παιδιών για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση συμμετοχής, η οποία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αντιδημαρχίας Παιδείας.

«Το πλήθος των αιτήσεων συμμετοχής και φέτος επιβεβαιώνει και τη μεγάλη ανάγκη, αλλά και την εμπιστοσύνη των γονέων και των οικογενειών στις δημοτικές δομές και στην ουσιαστική δουλειά που γίνεται, χειμώνα-καλοκαίρι.

Φέτος, στην “Κατασκήνωση στην πόλη” συμμετέχουν περισσότερα από 3.400 παιδιά, ενώ καταγράφεται μια μικρή αύξηση στις συμμετοχές της 2ης και 3ης περιόδου, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές», σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ.Χρήστος Αγορίτσας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί για φέτος θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Επί του παρόντος, είναι σε εξέλιξη η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για την Α’ κατασκηνωτική περίοδο, από τις υπεύθυνες των Κατασκηνωτικών Κέντρων.

Αναλυτικά, οι συμμετοχές ανά περίοδο έχουν ως εξής:

Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδος: 1.452 αιτήσεις

Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος: 1.303 αιτήσεις

Γ΄ Κατασκηνωτική Περίοδος: 651 αιτήσεις

Υπενθυμίζεται ότι η Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδος ξεκινά την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου.