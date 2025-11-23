Ικανοποιητική η συμμετοχή στις εκλογές για τα νέα όργανα της ΝΔ στο νομό Λάρισας

Με τον νυν πρόεδρο Ηλία Σουφλιά να είναι ο μοναδικός υποψήφιος για την ηγεσία της ΔΕΕΠ Λάρισας το ενδιαφέρον των σημερινών εσωκομματιικών εκλογών της ΝΔ στο νομό περιορίζεται στις επιμέρους θέσεις. Και όχι σε όλες καθώς στα περισσότερα όργανα ο αριθμός των υποψηφίων είναι ταυτόσημος με εκείνο των θέσεων που θα πρέπει να καλυφθούν από την εκλογική διαδικασία.

Στην πόλη το ενδιαφέρον στρέφεται στη ΔΗΜΤΟ Λάρισας όπου την προεδρία διεκδικούν η Ελένη Ξυνοπούλου και η Ιωάννα Χαυτίκα. Δύο υποψηφιότητες και για την προεδρία της ΔΗΜΤΟ Ελασσόνας όπου αναμετρώνται ο Αναστάσιος Γεωργούλας και ο Λάζαρος Καραβαγγέλης.

Περιοχές και εκλογικά κέντρα

Λάρισα

Στη Λάρισα το εκλογικό κέντρο βρίσκεται στο 1ο Γυμνάσιο της πόλης, όπου αρκετά μέλη έχουν βρεθεί για να ψηφίσουν.

Στην Π.Ε. Λάρισας έχουν οριστεί τα παρακάτω εκλογικά κέντρα ανά ΔΗΜΤΟ:

ΑΓΙΑ Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου

ΕΛΑΣΣΟΝΑ Κέντρο δια Βίου Μάθησης

ΚΙΛΕΛΕΡ π. Δημαρχείο στον Πλατύκαμπο

ΛΑΡΙΣΑ 1ο Γυμνάσιο Λάρισας (Ανθίμου Γαζή, Ηπείρου & Φαρμακίδου)

ΤΕΜΠΗ Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Μακρυχώρι

ΤΥΡΝΑΒΟΣ Φουαγιέ του Δημαρχείου

ΦΑΡΣΑΛΑ Γραφεία της ΔΗΜΤΟ

