Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» τη Λάρισα – Διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων, ενώ σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τον Τύρναβο

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής τη Λάρισα και περιοχές του νομού, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η έντονη βροχόπτωση, η ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν μεμονωμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορες συνοικίες της πόλης, ακόμη και στο κέντρο της Λάρισας.

Μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στον Αμπελώνα και το Αρμένιο, όπου η ηλεκτροδότηση επηρεάστηκε σε μεγαλύτερη έκταση. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ κινητοποιήθηκαν άμεσα και εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Σφοδρή χαλαζόπτωση είχαμε στην περιοχή του Τυρνάβου και ιδιαίτερα στα Πλατανούλια και το Δαμάσι λίγο πριν τη συγκομιδή των αχλαδιών και των ροδάκινων, ενώ μεγάλες ζημιές σύμφωνα με την πρώτη εικόνα έχουμε και σε αμπέλια, βυθίζοντας σε απόγνωση τους αγρότες.

Οι ισχυρές ριπές του ανέμου προκάλεσαν επίσης πτώσεις δέντρων. Στη Λάρισα, δέντρο κατέρρευσε στην περιοχή του Μεζούρλου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περισσότερα αρκετά δένρρα έπεσαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, προκαλώντας παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής και των δημοτικών συνεργείων για την απομάκρυνσή τους.

Παρά την ένταση των φαινομένων, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά τόπους και τις επόμενες ώρες.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, να μην πλησιάζουν πεσμένα καλώδια ή δέντρα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας μέχρι την πλήρη εξασθένηση της κακοκαιρίας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr