Ισόβια από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου στον νεαρό μητροκτόνο της Λάρισας

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας. Επίσης του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών για οπλοχρησία.

Ο 22χρονος άκουσε χαλαρός και χωρίς την παραμικρή αντίδραση την απόφαση του δικαστηρίου, σε αντίθεση με τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον εξάδελφο του, που ξέσπασε σε λυγμούς όταν η έδρα ανακοίνωσε ότι τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 30 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ελαφρυντικών περιστάσεων και για τους δύο κατηγορούμενους.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, η εισαγγελέας πρότεινε μερική έκτιση 5 μηνών με αναστολή υπολοίπου, αλλά το δικαστήριο διέταξε την πραγματική έκτιση του συνόλου της ποινής, δηλαδή 30 μήνες.

Επίσης, η εισαγγελέας πρότεινε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη για τον πρώτο κατηγορούμενο, αλλά να έχει αναστέλλουσα δύναμη άνευ όρων για τον δεύτερο κατηγορούμενο.

Σημειώνεται ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν είχε φυλακιστεί μέχρι σήμερα, αλλά του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

