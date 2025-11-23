Ισότιμη εκπαίδευση με 24,6 εκ (4 έτη) για 326 μαθητές ΑμΕΑ στη Θεσσαλία

Ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +) άρχισε να τρέχει. Στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση μαθητών με αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται με 24,6 εκατ. ευρώ, αφορά τη συνεκπαίδευση και τη συμπερίληψη 326 μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) μέσα από εξατομικευμένη υποστήριξη, ώστε να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη και η ισότιμη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΑμεΑ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Με το ποσό των 24,6 εκατ. ευρώ καλύπτεται το μισό περίπου κόστος από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Ουσιαστικά το πρόγραμμα καλύπτει την πρόσληψη ή διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε οι μαθητές/τριες που χρειάζονται ειδικής μορφής υποστήριξη να τη λαμβάνουν εντός του σχολείου. Η συνεκπαίδευση και η συμπερίληψη για την ισότιμη πρόσβαση και ένταξη των 326 μαθητών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης θα επιτευχθεί μέσω της παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης από εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, καθώς και μέσω της αξιοποίησης των δομών των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πρώην ΚΕ.ΣΥ.).

Η δράση δίνει έμφαση στη συνεκπαίδευση (inclusion) – δηλαδή στην ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση. Ο στόχος είναι με την μαθησιακή́ υποστήριξη να καταφέρουν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης τους. Να μπορούν να λαμβάνουν εντός του σχολείου τη φροντίδα που απαιτείται, με εύλογες προσαρμογές, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπογραμμίζει τη σημασία της συνεκπαίδευσης

«Για πέντε χρόνια η Περιφέρεια θα παρέχει στήριξη των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς οι οποίοι συλλειτουργούν και συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και υποστηρίζουν τους μαθητές με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με εύλογες προσαρμογές στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Στόχος μας είναι να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός αυτονομίας των μαθητών/τριών, τόσο σε μαθησιακό, όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο για τη μετάβασή τους από την εξατομικευμένη υποστήριξη στην αυτόνομη λειτουργία τους στο πλαίσιο της τάξης. Ο στιγματισμός δεν έχει θέση στα σχολεία. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τον αποβάλλει και ανοίγει την πόρτα της συμπερίληψης και της ισοτιμίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης δείχνει το νoιάξιμο, την προνοητικότητα και τον προγραμματισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις ευάλωτες ομάδες

«Μετά από 4 χρόνια ως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων παιδιών με αναπηρία Βόλου και 30 χρόνια ως πρόεδρος στον ίδιο σύλλογο, πρώτη φορά βλέπουμε το ενδιαφέρον της Περιφέρειας να εντάξει με δική της πρόσκληση πρόγραμμα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού πρόσληψης εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στα σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μας θα έχουν, όπως και όλα τα υπόλοιπα, τη σωστή φροντίδα από την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς. Μέχρι τώρα, οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες μένανε ακάλυπτοι για αρκετό διάστημα, καθώς συνήθως τα κενά της παράλληλης στήριξης συμπληρωνόταν, και όχι πλήρως, στα μέσα με τέλη Νοεμβρίου» τόνισε η κα Ράνια Καραβασίλη σχετικά με το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ύψους 24,6 εκατ. ευρώ.

Εξίσου σημαντικό θεωρεί το πρόγραμμα και ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γεώργιος Μαντζανάς, ο οποίος σχολίασε περαιτέρω ότι «είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που δείχνει πραγματικό νοιάξιμο, προνοητικότητα και προγραμματισμό για πολιτικές κοινωνικής μέριμνας που αφορούν οικογένειες με παιδιά που ανήκουν στις ευάλωτες μονάδες. Ο χρονικός ορίζοντας της πενταετίας που εξασφαλίζεται μέσω του προγράμματος δίνει μια μεγάλη ανάσα σε γονείς και παιδιά που αγωνιούν καθημερινά για τη σχολική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη από θεωρία γίνεται πράξη».

Τέλος, και οι δύο αναφέρθηκαν στην τεράστια οικονομική ανακούφιση που θα βιώσουν οι ωφελούμενες οικογένειες στη Θεσσαλία, καθώς στην πλειοψηφία τους κατέφευγαν στη λύση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης η οποία κόστιζε τουλάχιστον 500 το μήνα. «Το επίδομα των παιδιών με αυτισμό είναι μόλις 330 ευρώ το μήνα. Το αναφέρω για να γίνει πλήρως κατανοητό το ύψος του οικονομικού κόστους, το οποίο πλέον, και για μια πενταετία, σταματά να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των οικογενειών των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» σχολίασε χαρακτηριστικά η κα Καραβασίλη.

Η επιτυχία της συνεκπαίδευσης εξαρτάται από τη χρηματοδότηση – Μέσω του προγράμματος οι Θεσσαλοί γονείς εξοικονομούν τουλάχιστον 500 ευρώ μηνιαίως

Η Δασκάλα Ειδικής Αγωγής (ΠΕ70.50) με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον αυτισμό και την επαυξημένη πραγματικότητα κα Κατερίνα Στεργιούλη τονίζει τη σημασία εύρεσης χρηματοδότησης για προγράμματα συνεκπαίδευσης με παράλληλη στήριξη. Η καταγωγή της είναι από τη Λάρισα αλλά έχει εργαστεί στην παράλληλη στήριξη, μεταξύ άλλων, σε σχολεία του Βόλου και της Λάρισας.

«Η παράλληλη στήριξη ήταν πάντα πρόγραμμα της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνταν μέσω του ΕΣΠΑ καθώς δεν υπήρχε ξεχωριστός κρατικός προϋπολογισμός. Τα τελευταία χρόνια η χρηματοδότηση μειώνεται σταδιακά και τελειώνει το 2027. Φέτος ειδικά φτάσαμε να έχουμε πάρα πολλά κενά, με αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να μένουν ακάλυπτα. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους το 2018 όταν ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη, σε μία τάξη είμασταν 4 εκπαιδευτικοί για 4 παιδιά. Ήταν ένας εκπαιδευτικός για κάθε παιδί. Σήμερα ένα σχολείο που χρειάζεται 6 με 7 παράλληλες αναγκάζεται να τις μοιράσει ανάμεσα σε δύο με τρεις εκπαιδευτικούς. Η κατάσταση αυτή άρχισε να παρατηρείται έντονα από το 2021 και έκτοτε, και έτσι φτάσαμε στο φαινόμενο οι γονείς να αναγκάζονται να στραφούν στην ιδιωτική παράλληλη στήριξη μέσα στα δημόσια σχολεία και να επιβαρύνονται οι ίδιοι με ένα μηνιαίο κόστος της τάξης τουλάχιστον των 500 ευρώ στην περίπτωση βέβαια που μπορούν να οικονομικά να το υποστηρίξουν· διαφορετικά, τα παιδιά μένουν τελείως ακάλυπτα. Ήδη φέτος, στο σχολείο που υπηρετώ εγώ στα Φάρσαλα, ένα ζευγάρι γονιών έχει πάρει ιδιωτική παράλληλη καθώς υπήρχε κενό που δεν καλύφθηκε ποτέ έως και σήμερα. Δεν διακινδύνευσαν να περιμένουν αν και πότε θα καλυφθεί το κενό…

Το πρόγραμμα που ξεκινά η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι πολύ μεγάλη ανάσα και για τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά. Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται η δωρεάν και σωστή στήριξη στα παιδιά που τη χρειάζονται. Αντί να βρίσκονται μόνα τους να παραπαίουν μέσα σε έναν ωκεανό, αποκτούν τη δυνατότητα να έχουν στη διάθεσή τους τη σανίδα που θα τους προσφέρει ο εκπαιδευτικός με το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης».