Ιωάννα Λαλιώτου: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χρειάζεται σχέδιο, υποδομές και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Στην τελική ευθεία για τις πρυτανικές εκλογές της 4ης Μαΐου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η υποψήφια για το Συμβούλιο Διοίκησης και πρόεδρος του Τμήματος ΙΑΚΑ, Ιωάννα Λαλιώτου, μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Όπως τόνισε, η απόφασή της να είναι εκ νέου υποψήφια βασίζεται στην πολυετή της εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο υπηρετεί από το 2001, έχοντας διατελέσει και σε θέσεις ευθύνης, όπως αυτή της αντιπρυτάνεως. «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο για τα δημόσια πανεπιστήμια, με νέες και σύνθετες προκλήσεις. Θεώρησα ότι μπορώ να συμβάλω με την εμπειρία και τη γνώση μου», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο θεσμό των Συμβουλίων Διοίκησης, τον χαρακτήρισε «σε φάση δοκιμασίας», επισημαίνοντας ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η ουσιαστική σύνδεση των εξωτερικών μελών με την ακαδημαϊκή κοινότητα. «Υπάρχει απόσταση που πρέπει να γεφυρωθεί, ώστε ο θεσμός να λειτουργήσει όπως είχε σχεδιαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις υποδομές, τις οποίες χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα. «Οι εγκαταστάσεις γερνούν και χρειάζονται άμεση αναβάθμιση. Πρέπει πρώτα να φροντίσουμε ό,τι ήδη έχουμε και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είναι έντονο σε όλες τις πόλεις όπου δραστηριοποιείται το Ίδρυμα.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας, μέσα από καλύτερη διοικητική υποστήριξη, αλλά και στην υποστελέχωση που αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων. «Χρειαζόμαστε ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε διοικητικό επίπεδο», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και τις συνεργασίες με φορείς, υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής λειτουργίας και της διαβούλευσης εντός των θεσμικών οργάνων. «Όσο περισσότερο συζητάμε και αποφασίζουμε συλλογικά, τόσο καλύτερα υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον», ανέφερε.

Τέλος, αναγνώρισε ότι η συνεχής ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε χώρους, ειδικά σε πόλεις όπως ο Βόλος, όπου η παρουσία του ιδρύματος εντός του αστικού ιστού αποτελεί ταυτόχρονα πλεονέκτημα και πρόκληση. «Χρειάζονται λύσεις σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών», κατέληξε.

kosmoslarissa.gr (από ΕΡΤ, Ελένη Μανώλη)