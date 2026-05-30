Κάηκαν αγροτικές εκτάσεις με καλλιέργειες έξω από τους Γόννους – Στην κατάσβεση συνέδραμαν και εναέρια μέσα

Αργά χθες βράδυ τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε περιοχή έξω από τους Γόννους του Δήμου Τεμπών και στην κατεύθυνση προς Μακρυχώρι.

Η πυρκαγιά κατέκαψε εκτάσεις με ξερά χόρτα, καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Στο σημείο έσπευσαν 11 υδροφόρα οχήματα με 38 πυροσβέστες, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν και δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Γόννων Θωμάς Παπαδόντας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Ιδιαίτερα, δε, το Πυροσβεστικό Σώμα, τους άνδρες και τις γυναίκες που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες, τους χειριστές των εναέριων μέσων, την Πολιτική Προστασία, τον Δήμο Τεμπών, την Ελληνική Αστυνομία, τους εθελοντές, τους αγρότες που διέθεσαν μηχανήματα και υδροφόρες, καθώς και όλους τους κατοίκους που στάθηκαν δίπλα στις προσπάθειες κατάσβεσης με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr