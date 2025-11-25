Κάθειρξη 10 ετών σε Λαρισαίο – Έκρυβε 38 κιλά χασίς μέσα σε σακούλες

Mε ποινή κάθειρξης 10 ετών και χρηματική ποινή ύψους …300.000 ευρώ καταδικάστηκε χθες από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ένας 41χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απλή διακίνηση ναρκωτικών, με το προσδοκώμενο όφελος να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ.

Είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2025 αφού μετά από έρευνα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη στον Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου βρέθηκαν σακούλες απορριμμάτων, οι οποίες περιείχαν 37,9 κιλά χασίς.

Οι πέντε σακούλες ήταν τοποθετημένες στα δοκάρια της σκεπής της αποθήκης με τον 41χρονο Λαρισαίο κατά τη σύλληψή του να σημειώνει πως η ποσότητα κάνναβης δεν ήταν δική του και πως βρήκε τις σακούλες σε μια πρόχειρη χωματερή.

Η έφεση δεν είχε αναστέλλουσα δύναμη με τον 41χρονο να επιστρέφει στη φυλακή.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)