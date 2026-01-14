Κάθειρξη 15 ετών σε 28χρονο που προσπάθησε να σκοτώσει 63χρονο στη Λάρισα

Κάθειρξη 15 ετών επέβαλε χθες Τρίτη το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου σε 28χρονο από τη Λάρισα που τον Οκτώβριο του 2024 στην Αμυγδαλέα Λάρισας αποπειράθηκε να σκοτώσει με το αυτοκίνητό του 63χρονο, επειδή πίστευε ότι είχε ερωτική σχέση με την κοπέλα του.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο.

Η πρόταση της εισαγγελέα να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός δεν υιοθετήθηκε από το Δικαστήριο. Του αναγνωρίστηκε μόνο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Ο 28χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του δύο φορές 63χρονο και στη συνέχεια ενώ εκείνος ήταν στο οδόστρωμα αιμόφυρτος κατέβηκε από το ΙΧ και τον κλωτσούσε, ενώ αργότερα απομακρυνόμενος από το σημείο φώναζε: «Καλά του έκανα».

Το περιστατικό είχε καταγραφεί στην αρχή σαν τροχαίο ατύχημα με παράσυρση, αλλά στη συνέχεια με την πρόοδο των ερευνών πήρε άλλη τροπή.

Κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του κατηγορούμενου στο Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ, ο 28χρονος είχε ισχυριστεί ότι πρόθεσή του ήταν να προκαλέσει τον θανάσιμο τραυματισμό του 63χρονου.

Κάτοικος της περιοχής σε δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι ο 28χρονος μετά την παράσυρση κλωτσούσε με μανία τον τραυματία.

Ο αυτόπτης μάρτυρας είχε πει ότι το θύμα είχε γυρισμένη την πλάτη και δεν έβλεπε το αυτοκίνητο που πήγαινε πάνω του. Είχε ανάψει φωτιά έξω από το σπίτι του, στο πεζοδρόμιο για να ψήσει και πέρασε ο 28χρονος, τον πήρε σβάρνα με το αυτοκίνητο και τον τίναξε πολύ μακριά, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Σταμάτησε όταν το αυτοκίνητο του δράστη έπεσε πάνω στο αμάξι του θύματος που ήταν παρκαρισμένο. Αφού τον έσυρε με το αμάξι, ξαναέκανε πίσω και τον ξαναχτύπησε. Όταν το θύμα ήταν αναίσθητο, κατέβηκε ο 28χρονος και τον κλωτσούσε με μανία μέχρι που αποφάσισε να φύγει. Τον άφησε αβοήθητο μέσα στα αίματα. Όλος ο δρόμος είχε παντού αίματα», είχε αναφέρει ακόμη.

Ο 63χρονος νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σήμερα είναι κατάκοιτος στο σπίτι.

Μετά τη δίκη ο 28χρονος κρατήθηκε για να οδηγηθεί πίσω στις φυλακές Λάρισας.

