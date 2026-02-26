Κάθειρξη 8 ετών σε τέσσερις κατηγορούμενους στην υπόθεση των υποκλοπών με το Predator

Σε ποινή 126 ετών και 8 μήνες, εκτιτέα τα 8 έτη, καταδικάστηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους κατηγορούμενους, ενώ αποφάσισε την ολική έκτιση της ποινής δίνοντας ωστόσο αναστολή στην έφεση.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης για να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων αλλά και εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα από τους καταδικασθέντες.

Συγκεκριμένα, ζήτησε να ερευνηθεί ο εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ, από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου πληρώθηκαν 25 «μολυσμένα» μηνύματα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και ακόμη 24 ατόμων, για συνέργεια στις πράξεις, για τις οποίες καταδικάστηκαν οι 4 εκπρόσωποι και διαχειριστές των εταιρειών εμπορίας predator.

Επιπλέον ζητεί να ερευνηθούν οι καταδικασθέντες Γιάννης Λαβράνος και Σωτήρης Ντάλας για ψευδορκία, για τα όσα έχουν υποστηρίξει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, για την εμπλοκή τους στην υπόθεση των υποκλοπών.

Παράλληλα ζητεί να διαβιβαστούν τα πρακτικά για να διερευνηθεί για ψευδή κατάθεση σχετικά με τα όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης στην εξεταστική της Βουλής και για ηθική αυτουργία στο αδίκημα οι Λαβράνος και Ντάλας.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους»



Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, δήλωσε πως αυτό που έχουν πει από την αρχή είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει αυτή την υπόθεση μέχρι τέλους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Συμπλήρωσε πως η σημερινή απόφαση αποτελεί μια τεράστια δικαίωση για τον κ. Ανδρουλάκη, ωστόσο σημείωσε ότι δεν είναι το τέλος, ούτε καν η αρχή του τέλους, αλλά απλά το τέλος της αρχής, προαναγγέλλοντας σπουδαιότερη συνέχεια.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος για την υποστήριξη της κατηγορίας, Σωκράτης Χαραλάμπους, χαρακτήρισε την απόφαση δίκαιη, αναμενόμενη και γενναία για την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ο κ. Χαραλάμπους υπογράμμισε ότι αποδόθηκε δίκαιο όχι μόνο μέσω της καταδίκης στον μέγιστο βαθμό —καθώς τα οκτώ χρόνια είναι το ανώτατο όριο έκτισης για πλημμελήματα— αλλά κυρίως για τη διαβίβαση της υπόθεσης για αδικήματα που στην προδικασία δεν ερευνήθηκαν.

Σπίρτζης: «Ο αγώνας τώρα ξεκινά για την αποκάλυψη των ηθικών αυτουργών»



Η δήλωση του Χρήστου Σπίρτζη μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την υπόθεση των υποκλοπών:

«Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο μονομελές δικαστήριο, στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα, γιατί σήκωσαν ένα βάρος που δεν αντιστοιχούσε για αυτή την υπόθεση σε αυτό το δικαστήριο. Υπάρχει ελπίδα ακόμη για την ελληνική δικαιοσύνη, έσωσαν την τιμή της ελληνικής δικαιοσύνης, την τιμή που έχει πληγώσει βαθιά η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης, δυστυχώς. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Να τονίσω ιδιαίτερα ότι δεν τελειώνει εδώ η ιστορία των υποκλοπών. Το δικαστήριο αποφάσισε να παραπέμψει για περαιτέρω διερεύνηση και για μια σειρά από αδικήματα τους σημερινούς ενόχους. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω κάτι που το βάλαμε μόνο εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι ένα από τα αδικήματα που παραπέμπονται για διερεύνηση είναι το θέμα της κατασκοπείας. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε όλοι το εύρος των παρανομιών που έγιναν με την ηθική αυτουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη και νομίζω ότι είναι ένας αγώνας που τώρα ξεκινάει, όχι μόνο για τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά για να αποκαλυφθούν και οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της μαύρης σελίδας της ελληνικής ιστορίας».

