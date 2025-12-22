Κάμερες στο δημαρχείο αλλά και στο νέο κοιμητήριο θα τοποθετήσει ο Δήμος Λαρισαίων

Στην προμήθεια καμερών προχωράει ο Δήμος Λαρισαίων για να προασπίσει την ασφάλεια βασικών του υποδομών, όπως το δημαρχιακό μέγαρο αλλά και το νέο κοιμητήριο της πόλης.

Η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας σε δημόσιους χώρους αποτελεί πλέον βασικό μέτρο πρόληψης και προστασίας της δημόσιας περιουσίας. Σε δημαρχεία, κοιμητήρια και δημοτικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα επιτήρησης λειτουργούν αποτρεπτικά απέναντι σε βανδαλισμούς, κλοπές και φθορές, ενώ συμβάλλουν και στη διερεύνηση περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας εργαζομένων και πολιτών. Η χρήση τους, ωστόσο, οφείλει να γίνεται με αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και πλήρη διαφάνεια, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων.

Για παράδειγμα, σε κοιμητήρια και δημαρχεία επιτρέπεται η επιτήρηση εισόδων, περιμέτρων και ευαίσθητων σημείων, όχι όμως χώρων ιδιωτικότητας.

Η συνολική δαπάνη του Δήμου για κάμερες υπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 16.000 ευρώ.

