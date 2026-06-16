Κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στη Λάρισα – Σε τροχιά αποκλιμάκωσης οι τιμές των καυσίμων

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων στη Λάρισα με τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να διαμορφώνεται για πρώτη φορά, εδώ και αρκετούς μήνες, μετά το ξέσπασμα του πολέμου, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Στα πρατήρια της Λάρισας, οι καταναλωτές διαπιστώνουν ήδη χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, γεγονός που μειώνει το κόστος των μετακινήσεων και προσφέρει μια μικρή οικονομική «ανάσα» στα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες που εξαρτώνται καθημερινά από το αυτοκίνητό τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς (Παρατηρητήριο Τιμών υπουργείου Ανάπτυξης), η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων) στη Λάρισα κινήθηκε προχθές στα 1,992 ευρώ το λίτρο (με περαιτέρω πτωτικές τάσεις για τις επόμενες ημέρες), με τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν για μόνιμη ειρήνη ή προσωρινή εκεχειρία να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η τιμή έφτασε τα 1,735 ευρώ το λίτρο.

Εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, εντός της εβδομάδας μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μείωση κατά 3 έως 4 λεπτά το λίτρο τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.

Τάσος Πλέντζας – kosmoslarissa.gr