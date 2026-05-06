Κίνητρα σε ξενιτεμένους για επιστροφή στην Ελλάδα και εργασία στο δημόσιο – Η πρόταση αφορά επιστήμονες

Κίνητρα επαναπατρισμού παρέχει η κυβέρνηση σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργασθούν στο ελληνικό Δημόσιο. Όπως γράφει η Καθημερινή (Προκόπης Χατζηνικολάου), η πρόταση αφορά κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς και γενικότερα επιστήμονες που μπορούν να εργασθούν στη χώρα μας αξιοποιώντας τις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγή από τον φόρο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα επτά ετών. Οσοι «μετακομίσουν» φορολογικά στην Ελλάδα θα έχουν και απαλλαγή από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης Ι.Χ. Οι ευνοϊκές διατάξεις δεν αφορούν μόνο Ελληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως τα χρόνια της κρίσης, αλλά και όσους Ευρωπαίους θέλουν να εργασθούν στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει την παροχή κινήτρων με στόχο να ανοίξει ο δρόμος επαναπατρισμού έμψυχου δυναμικού, διακεκριμένων επιστημόνων, από τις ΗΠΑ που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να στηρίξουν και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ετσι λοιπόν με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, επεκτείνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), δηλαδή το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και για φυσικά πρόσωπα, που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι σήμερα το καθεστώς ίσχυε για όσους ήθελαν να εργασθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται για:

α) Νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά.

β) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28/7/2025.

γ) Εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της φορολογικής διοίκησης κατά την 28/7/2025.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης MYAADE (myaade. gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα

Μέχρι σήμερα το ευνοϊκό καθεστώς ίσχυε μόνο για όσους ήθελαν να εργασθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι «μετακομίσουν» φορολογικά στην Ελλάδα θα έχουν έκπτωση κατά 50% από τη φορολόγηση των εισοδημάτων τους, καθώς και απαλλαγή από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης Ι.Χ.

Η σχετική απόφαση ορίζει, άλλωστε, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να αιτηθεί την υπαγωγή του σε αυτό το πλαίσιο:

Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

Μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, είτε στο ελληνικό Δημόσιο. Τα ίδια προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.

Δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, έχουν υποβληθεί περίπου 8.000 αιτήσεις από εργαζομένους που θέλουν να εργασθούν στην Ελλάδα. Από αυτές έχουν εγκριθεί πάνω από 5.000. Πρόκειται κυρίως για Ελληνες που εγκατέλειψαν τη χώρα στα χρόνια των μνημονίων και επιστρέφουν στην Ελλάδα σε νέα θέση εργασίας και πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Επίσης, εκκρεμούν εκατοντάδες αιτήσεις (δεν καταγράφονται στις παραπάνω) καθώς οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οπως προαναφέρθηκε, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά για όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να εργασθούν στη χώρα μας. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολουθούνται παράλληλα και εάν τηρούνται οι όροι του «προγράμματος» στο οποίο έχουν ενταχθεί, δηλαδή εάν οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται ή εάν υπάρχει μεταβολή στην εργασιακή τους σχέση και γενικότερα εάν συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Τα κίνητρα για εύπορους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφεται και στις ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για τους εύπορους που μετακομίζουν φορολογικά στην Ελλάδα καθώς και τους συνταξιούχους. Από το 2020, όταν θεσπίστηκαν τα φορολογικά κίνητρα, πάνω από 240 εύποροι αλλοδαποί έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, προερχόμενοι κυρίως από το Λονδίνο αλλά και από χώρες όπως ΗΠΑ, Αυστραλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υποχρεούνται να επενδύσουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ εντός τριετίας και να διατηρήσουν την επένδυση για 15 χρόνια. Παράλληλα, περίπου 1.000 συνταξιούχοι, κυρίως από Σκανδιναβία και Γερμανία, έχουν μετακομίσει στη χώρα.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Καθημερινή)