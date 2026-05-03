“Καίνε” οι τιμές των ενοικίων στη Λάρισα – Αυξημένες κατά 15% σε σχέση με πέρυσι

Την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν τα ενοίκια σε όλη την επικράτεια, καθώς φαίνεται ότι είναι ακριβότερα κατά 5% σε σχέση με το 2025.

Τα φετινά στοιχεία από την εξέλιξη των αγγελιών και τις εκτιμήσεις των μεσιτών δείχνουν ότι οι περισσότεροι επικεντρώνονται στα κέντρα των πόλεων και σε περιοχές με καλύτερη συγκοινωνία.

Oi περιοχές που εμφανίζουν υψηλή ζήτηση, στην περιφέρεια είναι η Εύβοια, οι Π.Ε. Κορίνθου, Αχαΐας και Μεσσηνίας στην Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα, οι Π.Ε. Χανίων και Ηρακλείου στην Κρήτη και οι Π.Ε. Μαγνησίας και Λάρισας στη Θεσσαλία.

(*) Ειδικότερα στη Λάρισα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν 8,53 ευρώ/τ.μ., με αύξηση 15,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 όταν ήταν στα 7,41 ευρώ το τετραγωνικό.

Στο κυνήγι για φθηνότερα ενοίκια οι μεσίτες συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους να αναζητούν κυρίως ακίνητα σε περιοχές εκτός κέντρου με καλή συγκοινωνία (π.χ. κοντά σε στάσεις λεωφορείων ή μελλοντικές στάσεις μετρό).

Επίσης, να εστιάζουν σε παλαιότερες κατασκευές πριν από το 1980 και να έχουν υπομονή στην αναζήτησή τους.

Τάσος Πλέντζας / kosmoslarissa.gr