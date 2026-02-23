Καθαρά Δευτέρα με κέφι, αετό και σαρακοστιανά στο Πάρκο των Χρωμάτων

Με πλήθος κόσμου από νωρίς σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας στο Πάρκο Χατζηχαλάρ (Πάρκο των Χρωμάτων), στη Λάρισα, που αποτελούν την κορύφωση του φετινού προγράμματος «Αποκριάς Δρώμενα 2026» του Δήμου Λαρισαίων.

Η κεντρική εκδήλωση, με παραδοσιακή μουσική, νηστίσιμα εδέσματα και άφθονο κρασί, έχει μετατρέψει τον χώρο σε σημείο συνάντησης οικογενειών, νέων και επισκεπτών κάθε ηλικίας, για να γιορτάσουν τα παραδοσιακά Κούλουμα.

Παράλληλα με το σημερινό κεντρικό γλέντι στο Πάρκο Χατζηχαλάρ, σε διάφορες γειτονιές και κοινότητες της Λάρισας — όπως στην Τερψιθέα, την Ελευθεραί, την Αμυγδαλέα, τη Γιάννουλη και την Κοιλάδα — έχουν γίνει από το πρωί μικρότερες εκδηλώσεις με παραδοσιακά νηστίσιμα και μουσική, επεκτείνοντας τη φετινή γιορτή της Σαρακοστής σε όλη την πόλη.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, δήλωσε πως οι εκδηλώσεις «Αποκριάς Δρώμενα 2026» στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, τονίζοντας τη δυναμική συμμετοχή των πολιτών και τη σημασία της διατήρησης των εθίμων.

kosmoslarissa.gr foto tinealarissa.gr