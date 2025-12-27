Καθημερινές κλήσεις στα τρακτέρ το plan Β της κυβέρνησης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, καθώς οι αγρότες αποφασίζουν μέσα στο Σαββατοκύριακο τα επόμενα βήματά τους. Στην κυβέρνηση, πάντως, ελπίζουν σε αποκλιμάκωση, αλλά όπως γράφει η Καθημερινή (Σταύρος Παπαντωνίου) ετοιμάζονται ακόμη και για… πόλεμο, έχοντας plan B.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην τελευταία σύσκεψη έπεσε μία πρόταση για το μέλλον, στην περίπτωση που οι αγρότες σκληρύνουν τη στάση τους. Η πρόταση λέει ότι μπορεί να κοπούν κλήσεις στα τρακτέρ που βρίσκονται στον δρόμο για παρακώλυση συγκοινωνίας. «Να δεις τι θα κάνουν αν κάθε μέρα χρεώνονται από μία κλήση», σχολίαζε πηγή, η οποία θεωρεί πως η υποχωρητικότητα δεν ωφελεί πουθενά την κυβέρνηση.

Ωστόσο το να κόψεις κλήσεις σε χιλιάδες τρακτέρ φαντάζει περίπου ακατόρθωτο, όταν μάλιστα οι πινακίδες μπορεί να εξαφανιστούν σε λίγα λεπτά…

Ε.Π. kosmoslarissa.gr