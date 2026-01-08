Καθιερώνεται “βραχιολάκι” σε όλα τα νοσοκομεία για τις αναμονές των ασθενών

Εως τον Μάρτιο αναμένεται να έχει εφαρμοστεί σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ το «βραχιολάκι». Σύμφωνα με την έκθεση προόδου για το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ενημέρωσης πολιτών για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και τις αναμονές (βραχιολάκι), μέρος της οποίας παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, έως τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η σύνδεση 19 νοσοκομείων με το σύστημα, εκ των οποίων τρία τον προηγούμενο μήνα. «Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των καλωδιώσεων σε 49 νοσοκομεία, ώστε να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή (Πέννυ Μπουλούτζα), σε 24 νοσοκομεία έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού και σε 8 δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί η εκκίνηση των εργασιών», και τονίζεταιτον Μάρτιο 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση στο σύστημα όλων των νοσοκομείων.

Με βάση τα στοιχεία των νοσοκομείων που έχουν ήδη «βραχιολάκι», ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών ήταν τον Δεκέμβριο 3 ώρες και 53 λεπτά.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο απευθύνθηκαν στα νοσοκομεία που έχουν συνδεθεί με το «βραχιολάκι» 53.628 ασθενείς, οι οποίοι κατά μέσον όρο περίμεναν συνολικά 2 ώρες και 37 λεπτά (μία ώρα και 29 λεπτά έως την πρώτη κλήση), και οι εξετάσεις κατά μέσον όρο διήρκεσαν μία ώρα και 16 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος που είχε θέσει ο υπουργός Υγείας ήταν ο χρόνος παραμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι οι τέσσερις ώρες. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο είχε προχωρήσει μεταξύ άλλων σε αλλαγές των ομάδων εφημέρευσης, προσλήψεις ιατρών νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιοφορέων ειδικά για τα ΤΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, στην τελευταία εφημερία του το διάστημα 16-22 Δεκεμβρίου το νοσοκομείο «Γεννηματάς» δέχθηκε 1.031 ασθενείς οι οποίοι παρέμειναν στο ΤΕΠ κατά μέσον όρο 4 ώρες και 45 λεπτά. Στη δική του εφημερία το διάστημα αυτό, ο Ευαγγελισμός δέχθηκε 864 περιστατικά με μέσο χρόνο εξυπηρέτησης τις 3 ώρες και 48 λεπτά. Το Αττικόν δέχθηκε 770 περιστατικά με 4 ώρες μέση παραμονή στο ΤΕΠ. Στη Θεσσαλονίκη το Ιπποκράτειο δέχθηκε 899, τους οποίους εξυπηρέτησε σε 4 ώρες και 12 λεπτά, και το ΑΧΕΠΑ χρειάστηκε 5 ώρες και 22 λεπτά για να εξυπηρετήσει 694 ασθενείς.

Σε ό,τι αφορά τα παιδιατρικά νοσοκομεία, το «Αγία Σοφία» δέχθηκε 406 παιδιά-ασθενείς, το «Αγλαΐα Κυριακού» 383 και το Παίδων Πεντέλης 223. Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ήταν οι 2 ώρες 15 λεπτά, δυόμισι ώρες και μιάμιση ώρα αντίστοιχα.

Τα παθολογικά ιατρεία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων απαιτούν και την περισσότερη υπομονή από τους ασθενείς, καθώς ο μέσος χρόνος αναμονής υπολογίζεται σε μία ώρα και 46 λεπτά. Στο Αττικόν, τον Δεκέμβριο η αναμονή στα παθολογικά ήταν κατά μέσον όρο 3 ώρες και 8 λεπτά.

Στα καρδιολογικά ιατρεία ο μέσος χρόνος αναμονής είναι μία ώρα και 27 λεπτά. Η μεγαλύτερη αναμονή τον Δεκέμβριο ήταν στον Ευαγγελισμό και στο Αττικόν (3 ώρες και 20 λεπτά). Και στα χειρουργικά ιατρεία ο μέσος χρόνος αναμονής είναι μία ώρα και 31 λεπτά, φτάνει όμως τις 5 ώρες και 52 λεπτά στον Ευαγγελισμό.

Οι μικρότεροι χρόνοι αναμονής καταγράφονται στα ιατρεία των παιδιατρικών νοσοκομείων με 41 λεπτά στα παιδιατρικά ιατρεία και 24 λεπτά στα χειρουργικά. Εξαίρεση αποτελούν τα ακτινολογικά, με 3 ώρες και 19 λεπτά μέσο χρόνο, ο οποίος όμως στο «Αγία Σοφία» είναι 9 ώρες και 15 λεπτά.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Πέγκυς Μπουλούτζα στην Καθημερινή)