Και …τρακτέρ στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα

Γεύση και από αγροτικά μπλόκα θα έχει το Σαββατιάτικο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ευκαιρίας δοθείσης ο αγροτικός σύλλογος Πλατυκάμπου θα βγάλει τα τρακτέρ απέναντι απο το Imperial όπου θα διεξαχθεί η εκδήλωση. Δεσμεύονται πάντως ότι θα παραστούν ειρηνικά.

Δείτε την ανακοίνωση:

“Ο αγροτικός σύλλογος Πλατυκάμπου καλεί όλους τους αγρότες να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά και να αναδείξουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας! Ο σχεδιασμός στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας οδηγεί οικονομική ασφυξία στους αγρότες!

Είμαστε απλήρωτοι μέχρι και για αποζημιώσεις από τον Daniel 2023!

Η έκρηξη τιμών λιπασμάτων , πετρελαίου λόγω του πολέμου μας έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής!

Χωρίς νερό καλλιέργεια δεν υπάρχει!

Έργα υποδομής που μας υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός όπως η μερική μεταφορά νερού από τον Αχελώο μέχρι στιγμής παρατηρούμε πως απλά είναι μια υπόθεση! Τέρμα πια το χειμώνα πλημμυριζουμε και το καλοκαίρι μένουν χωρίς νερό περιοχές !

Μας υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός πληρωμή μέχρι μέσα Μαρτίου για το de minimis για την μηδική και σήμερα απλά παρακολουθούμε σαν θεατές να περνάνε οι μέρες όχι απλά χωρίς πληρωμή αλλά χωρίς να έχει βγει η ΚΥΑ!

Επιπλέον η ΔΕΗ ,ΚΕΑΟ, ΕΦΟΡΊΑ προχωρούν συνεχώς σε κατασχέσεις λογαριασμών! Μας αφήσατε απλήρωτους και απροστάτευτους σε όλους!

ΚΎΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΑΡΚΕΤΆ ΕΜΕΊΣ ΠΕΘΑΊΝΟΥΜΕ!

Θα μας βρείτε ειρηνικά να διαδηλώνουμε απέναντι από το imperial !

Καλούμε τον πρωθυπουργό εάν θέλει να έρθει να μιλήσουμε αλλά χωρίς υποσχέσεις αλλά με έργα!

Δεν έχουμε μέλλον διαλέξτε εάν θέλετε αγρότες διότι η πολιτική σας οδήγησε 15% των αγροτών σε έξοδο από το επάγγελμα!

Εμείς θέλουμε να μείνουμε!!!!

Εσείς θέλετε αγρότες;

Σε συνεργασία με τον αγροτοκτηνοτροφικό σύλλογο πρώην δήμου Νέσσωνος και με την ΕΟΑΣΝΛ!

Προσυγκέντρωση τρακτέρ και αγροτικών αυτοκινήτων Σάββατο 14 Μαρτίου ώρα 9.00 π.μ στο κόμβο Πλατυκάμπου».

kosmoslarissa.gr