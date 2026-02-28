Κακή εμφάνιση και ήττα της ΑΕΛ με 3-0 από τον ΟΦΗ στην Κρήτη

Με πειστική εμφάνιση και κυριαρχία από το πρώτο δεκάλεπτο, ο ΟΦΗ επικράτησε 3-0 της ΑΕΛ Novibet για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι Κρητικοί «χτύπησαν» νωρίς με τον Φούντα, διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμα και «κλείδωσαν» τη νίκη με την ατομική ποιότητα του Σαλσέδο στο δεύτερο μέρος.

Ένα τρίποντο που ήρθε με καθαρό σκορ και γεμάτη εμφάνιση, σε ένα ματς όπου ο ΟΦΗ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

Καταιγιστικό ξεκίνημα με υπογραφή Φούντα



Ο ΟΦΗ μπήκε με το… πόδι στο γκάζι και μόλις στο 3’ άνοιξε το σκορ. Ο Κωστούλας έβγαλε καταπληκτική κάθετη στην πλάτη της άμυνας και ο Φούντας, με ψύχραιμο και ποιοτικό πλασέ, έκανε το 1-0, δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στους Κρητικούς.

Και πριν προλάβει να συνέλθει η ΑΕΛ, ήρθε και δεύτερο «χτύπημα»

Στο 7’ ο Κωστούλας ανέβηκε ξανά, άλλαξε την μπάλα με τον Σενγκέλια και εκείνος έστρωσε ιδανικά στον επερχόμενο Φούντα.

Ο Έλληνας επιθετικός μπήκε με ορμή στην περιοχή, βρέθηκε «φάτσα» με τον Μελίσσα και τον πλάσαρε με τον ίδιο τρόπο για το 2-0, ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό ξεκίνημα για τον ΟΦΗ.

Άγγιξε και τρίτο πριν την ανάπαυλα

Στο 36’ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά και στο 3-0. Μετά από λάθος απομάκρυνση, ο Αποστολάκης πήρε την μπάλα και σούταρε στην κίνηση, όμως ο Μελίσσας αντέδρασε σωστά και έδιωξε σε κόρνερ, κρατώντας την ΑΕΛ «ζωντανή» στο παιχνίδι πριν το φινάλε του πρώτου μέρους.

Σαλσέδο και… τέλος στο ματς



Ο ΟΦΗ «κλείδωσε» ουσιαστικά τη νίκη στο 56’. Ο Σαλσέδο πήρε την μπάλα χαμηλά, λίγο κάτω από τη σέντρα και από αριστερά άρχισε να συγκλίνει προς τον άξονα, έχοντας απέναντί του τον Μπατουμπινσικά. Με αποφασιστικότητα και άριστο έλεγχο, βρήκε χώρο και εκτέλεσε με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα στην κλειστή γωνία για το 3-0.

Ένα γκολ υψηλής ποιότητας, προϊόν ατομικής ενέργειας και καθαρής σκέψης, που έβαλε πρόωρο τέλος σε κάθε ελπίδα αντίδρασης της ΑΕΛ.

Με τον ρυθμό και την εικόνα του αγώνα να παραμένουν υπέρ των Κρητικών, δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι δραστικά στη συνέχεια, εφόσον οι δύο ομάδες συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο.’

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ (Κόντης): Xριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Αθανασίου, Σενγκέλια, Φούντας, Σαλσίδο

ΑΕΛ (Παντελίδης): Μελίσσας, Φερίγκρα, Μπατουμπινσίκα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Ναόρ, Ατανάσοφ, Μακόν, Τούπτα, Σαγκάλ, Σίστο