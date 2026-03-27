Καλαφάτης στο Innovent Forum: “Oι νέες τεχνολογίες πυρήνας της ισχυρής και ανταγωνιστικής Ελλάδας του μέλλοντος”

“Το Innovent Forum είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ανάπτυξης και προώθησης της κουλτούρας της καινοτομίας και στην περιφέρεια. Βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι να πετύχει τη σύγκλιση δηλ. να καλυφθεί το κενό που υπάρχει και σε ζητήματα καινοτομίας μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας. Αυτό θα πρέπει να γίνει με δύο τρόπους: Ο πρώτος, είναι με την επέκταση ερευνητικών μας κέντρων και στην περιφέρεια, κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη με γνωστά ερευνητικά κέντρα που δημιουργούν παραρτήματα στην περιφέρεια. Και ο δεύτερος, αφορά στον συντονισμό των μετόχων του κάθε περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Εδώ, λοιπόν, στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, βλέπουμε όλους τους stake holders δηλ. ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητικά κέντρα, καινοτόμες startups επιχειρήσεις να συνδιαλέγονται, να συνεργάζονται και να δημιουργούν. Αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος σε μια εποχή η οποία μας φέρνει πολύ κοντά σ΄ένα άλλο επίπεδο όπου η οικονομία της γνώσης θα είναι κυρίαρχη, η καινοτομία θα πρέπει να είναι μια κουλτούρα που θα διαπνέει οριζόντια την κοινωνία και οι νέες τεχνολογίες στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι ο πυρήνας της ισχυρής και ανταγωνιστικής Ελλάδας του μέλλοντος”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης σε δηλώσεις του στο πλαίσιο του Innovent Forum 2026, που πραγματοποιείται στη Λάρισα.

Στο πλαίσιο του Innovent Forum 2026 και στη συζήτηση με θέμα: “Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Μηχανισμός Περιφερειακής Σύγκλισης” ο κ. Καλαφάτης μίλησε για τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης “προς ένα παραγωγικό μοντέλο που ακουμπά τις νέες τεχνολογίες και προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από τη διασύνδεση, τις συνέργειες και την αλληλεπίδραση των τοπικών φορέων όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις, βιομηχανίας με τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράμματα”. Για την αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας όπως τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης: “έχουμε θωρακίσει τη διαδικασία με την απαραίτητη τεχνοκρατική επάρκεια. Μέσω του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Περιφερειακής Ανάπτυξης που θεσπίσαμε στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, παρακολουθούμε και διαμορφώνουμε το πλαίσιο των τοπικών κόμβων καινοτομίας. Συνδέουμε την επιστήμη με την επιχειρηματικότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δημιουργούμε γέφυρες εκεί που υπήρχαν στεγανά, μετατρέποντας την καινοτομία σε μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής”.

«Στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών η έννοια της καινοτομίας δεν είναι απλώς μια επιλογή αλλά μονόδρομος. Είναι ανάγκη να μάθουμε να ζούμε, να λειτουργούμε, να εργαζόμαστε και να επιχειρούμε μ΄έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ώστε να προσαρμοστούμε στον νέο κόσμο που έρχεται και είναι ήδη εδώ. Και σ΄αυτό η Κυβέρνηση, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, έχει επενδύσει πριν από χρόνια με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, θεραπεύοντας παθογένειες του παρελθόντος”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης. Μιλώντας για την ανάγκη “μεταρρύθμισης της σκέψης”, όπως τόνισε και τη διασύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την επιχειρηματικότητα επισήμανε ότι: “Δεν θέλουμε την έρευνα για την έρευνα αλλά την έρευνα για την κοινωνία και την οικονομία. Δεν χρηματοδοτούμε απλώς την έρευνα αλλά ενισχύουμε και διευκολύνουμε τη σύμπραξη πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Πλέον, έχουμε δώσει τη θεσμική ιδιότητα στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα να ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις Spinoffs βασισμένες στα δικά τους ερευνητικά αποτελέσματα”.

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε ταυτόχρονα στη “στήριξη των ερευνητικών κέντρων από το Υπουργείο Ανάπτυξης με ένα ποσό που ξεπερνά τα 370 εκατ. ευρώ και αφορά αγορά νέων κτηρίων, εκσυγχρονισμό υποδομών και νέο εξοπλισμό θωρακίζοντάς τα για τα επόμενα 30 χρόνια”, όπως τόνισε. Ενώ, μιλώντας για την ανάγκη κεντρικού συντονισμού των δράσεων έρευνας και καινοτομίας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στις προετοιμασίες για τη δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, με στόχο όπως τόνισε: “την ενοποίηση του χώρου της έρευνας και την αποτελεσματικότερη σύνδεσή του με την κοινωνία και την πραγματική οικονομία”.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), Δρ. Παναγιώτης Κετικίδης συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτριος Μαυροματίδης.