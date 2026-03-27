“Καλπάζει” η τιμή της βενζίνης στη Λάρισα – Ξεπέρασε το “φράγμα” των 2 ευρώ το λίτρο

Συνεχίζει να «καλπάζει» η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Λάρισα.

Τα επίσημα στοιχεία για τις 26 Μαρτίου 2026 δείχνουν μια ζοφερή πραγματικότητα στις αντλίες με το ράλι ανόδου να συνεχίζεται.

Στη Λάρισα χθες η μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώθηκε στα 2,03 ευρώ ανά λίτρο, ενώ ίσως για πρώτη φορά στα χρονικά, το diesel πωλείται ακριβότερα από τη βενζίνη με τη μέση τιμή του στον νομό να διαμορφώνεται στα 2,08 ευρώ το λίτρο.

Οσο για το πετρέλαιο θέρμανσης η μέση τιμή του έφτασε τα 1,62 ευρώ το λίτρο.

Οι τιμές στα καύσιμα ακολουθούν ξέφρενη πορεία ανόδου χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει πού θα σταματήσουν και πότε.

Tην ίδια στιγμή αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα την ερχόμενη εβδομάδα τής ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (vouchers.gov.gr) για την υποδοχή των αιτήσεων από περίπου 2,8 εκατομμύρια δικαιούχους, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση (Fuel Pass)των 25-60 ευρώ κατά περίπτωση, πριν από το Πάσχα.

