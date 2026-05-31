«Καμίνι» η Θεσσαλία την παραμονή του Αγίου Πνεύματος – Η Λάρισα στις θερμότερες περιοχές της χώρας

Με θερμοκρασίες που θύμιζαν περισσότερο μέσα Ιουλίου παρά τις αρχές Ιουνίου, η παραμονή του Αγίου Πνεύματος καταγράφηκε ως η θερμότερη Κυριακή της χρονιάς μέχρι σήμερα για τη Θεσσαλία, με τη Λάρισα και άλλες περιοχές της Περιφέρειας να φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις του πανελλαδικού πίνακα υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών, τέσσερις από τις οκτώ υψηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν σήμερα στην Ελλάδα καταγράφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως ενός από τα πιο θερμά σημεία της χώρας κατά τους θερινούς μήνες.

Στην κορυφή βρέθηκαν τα Δένδρα Τυρνάβου, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 34,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακολούθησαν τα Φάρσαλα με 33,6 βαθμούς. Στους 33,4 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία τόσο στη Χάλκη όσο και στην πόλη της Λάρισας, τιμές ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή.

Η έντονη ζέστη έγινε αισθητή από τις μεσημβρινές ώρες σε ολόκληρο τον θεσσαλικό κάμπο, με τις πλατείες και τους κεντρικούς δρόμους των πόλεων να αδειάζουν προσωρινά, καθώς πολλοί πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε κλιματιζόμενους χώρους, πάρκα και παραθαλάσσιους προορισμούς.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και στις υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις. Στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα ο υδράργυρος κινήθηκε πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στη Μαγνησία οι θερμοκρασίες ήταν αισθητά αυξημένες, ιδιαίτερα στις ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θαλάσσια επιρροή του Παγασητικού.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού έρχεται νωρίτερα από το συνηθισμένο, με τη Θεσσαλία να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο λόγω των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της και της εκτεταμένης πεδινής έκτασης του κάμπου.

Η εικόνα της σημερινής ημέρας επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για ένα ακόμη θερμό καλοκαίρι, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια βιώνει ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, από παρατεταμένους καύσωνες μέχρι πλημμύρες και έντονες μεταβολές του καιρού.

Για τους αγρότες του θεσσαλικού κάμπου, η πρώιμη άνοδος της θερμοκρασίας αποτελεί ήδη παράγοντα προβληματισμού, καθώς η αυξημένη ανάγκη άρδευσης και οι πιέσεις στις καλλιέργειες αναμένεται να ενταθούν όσο προχωρά η θερινή περίοδος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η παραμονή του Αγίου Πνεύματος έδωσε μια πρώτη «γεύση» από το καλοκαίρι που έρχεται, με τη Λάρισα και συνολικά τη Θεσσαλία να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των υψηλότερων θερμοκρασιών της χώρας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr