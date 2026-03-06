Κανείς_Μόνος – Μια βραδιά αφιερωμένη στην ηρωϊδα γυναίκα της καθημερινότητας

Ο ρόλος και η δύναμη της γυναίκας στη σύγχρονη ζωή ήταν στο επίκεντρο της χθεσινοβραδινής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Κοινωνικό Εθελοντικό Δίκτυο #Κανείς_Μόνος, σε συνεργασία με τη βουλευτή Ευαγγελία Λιακούλη, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας.

Προσκεκλημένη η διακεκριμένη δημοσιογράφος Έλλη Στάη, η οποία μέσα από την πολυετή εμπειρία της στον δημόσιο διάλογο μίλησε για τις «γυναίκες αντοχής» που συνάντησε στην πορεία της, αλλά και για τα σύγχρονα ζητήματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις γυναίκες σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Με λόγο άμεσο και ουσιαστικό, ανέδειξε τις προκλήσεις αλλά και τη δύναμη που χαρακτηρίζει τις γυναίκες σε κάθε εποχή.

Στην ίδια εκδήλωση, μέσα απο έναν κύκλο μίνι -συνεντεύξεων, γυναίκες μοιράστηκαν τη ζωή τους, τις δυσκολίες, τις χαρές και το προσωπικό τους μήνυμα, με διαφορετικές αφετηρίες, διαδρομές και δυσκολίες, με κοινό σημείο όλων την αντοχή. Κτηνοτρόφος, διαιτήτρια, συγγραφέας, δότρια οργάνου αλλά και νέα επιστήμονας στο ΑΙ , αποτύπωσαν τις δικές τους αλήθειες.

Παράλληλα μέσα από μια θεατρική παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου Κιλελέρ. υμνήθηκαν γυναικείες μορφές και ρόλοι παλιότερων και σύγχρονων εποχών, σε μια συγκινητική ιστορική αφήγηση, με στιγμές, σιωπές και υπερβάσεις , που ξεκινούν από την εποχή των γιαγιάδων του Πόντου, και φτάνοντας στις γυναίκες – κολίγους στου κάμπου.

