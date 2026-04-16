Κανόνι στην αγορά της Λάρισας με πλαστές επιταγές – Στη Δικαιοσύνη τοπική επιχείρηση καταγγέλλοντας απάτη με τα στοιχεία της

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε εταιρεία από τη Λάρισα, καταγγέλλοντας κύκλωμα διακίνησης πλαστών επιταγών που φέρονται να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα.

Όπως υποστηρίζει, άγνωστοι πλαστογράφησαν φύλλα επιταγών με στοιχεία και σφραγίδα της εταιρείας, τα οποία εμφανίζονται με τον ίδιο αριθμό αλλά διαφορετικά ποσά και αποδέκτες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν τρίτες επιχειρήσεις επικοινώνησαν με την εταιρεία, έχοντας στην κατοχή τους τέτοιες επιταγές.

Ήδη έχουν κινηθεί μηνύσεις για πλαστογραφία και απάτη, ενώ σε μία περίπτωση, με επιταγή άνω των 68.000 ευρώ, εκδόθηκε διαταγή πληρωμής εις βάρος της εταιρείας, η οποία όμως ανεστάλη προσωρινά με απόφαση του δικαστηρίου.

Η επιχείρηση ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε εξέδωσε τις συγκεκριμένες επιταγές και εφιστά την προσοχή των επαγγελματιών να επιβεβαιώνουν πάντα τη γνησιότητα των τίτλων πριν τους αποδεχθούν.

