Καραμπόλα τριών οχημάτων έξω από τη Νίκαια – βαρύς τραυματισμός οδηγού μηχανής ο οποίος διασωληνώθηκε

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης έξω από τη Λάρισα, και ειδικότερα στην είσοδο της Νίκαιας, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τρία οχήματα –ένα Ι.Χ., ένα βανάκι και μία μοτοσικλέτα– συγκρούστηκαν μεταξύ τους σε μια σφοδρή μίνι καραμπόλα, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ένας 46χρονος άνδρας, ο οποίος παραλήφθηκε άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας διασωληνώθηκε άμεσα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του, καθώς η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Για αρκετή ώρα προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο, και στα δύο ρεύματα, μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ροής της κυκλοφορίας. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

