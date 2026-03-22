Καταγγελία αντιπροσώπου για τους συλληφθέντες Ρομά της Γιάννουλης: “Αγόρασαν δυο ΙΧ με μετρητά και μετά με λήστεψαν”

Ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με τους Ρομά της Γιάννουλης, που φέρονται να εμπλέκονται στην απάτη με τις «χρυσές λίρες», καθώς νέα καταγγελία που έγινε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, φέρνει στο φως ένα σκηνικό ωμής βίας και εκφοβισμού.

Την καταγγελία υπέβαλε επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Αθήνα, η οποία περιγράφει πώς βρέθηκε αντιμέτωπη με ένοπλη απειλή από άτομο που, σύμφωνα με την ίδια, ανήκει στην ίδια οικογένεια των τσιγγάνων που απασχολεί τις Αρχές για τη μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης με χρυσές λίρες.

Όπως κατήγγειλε, στις αρχές Ιουλίου του 2023, ο συγκεκριμένος άνδρας τής ζήτησε να αγοράσει δύο αυτοκίνητα, συνολικής αξίας 54.800 ευρώ, ένα Peugeot 2008 και ένα Peugeot 3008. Για να «κλείσει» τη συμφωνία, κατέβαλε προκαταβολή 4.000 ευρώ, λέγοντας ότι «με το που γυρίσω από τις δουλειές με τα πανηγύρια θα σου φέρω και τα υπόλοιπα».

Πράγματι, λίγες ημέρες αργότερα, εμφανίστηκε και εξόφλησε το ποσό σε δεσμίδες των 500 ευρώ. Τα οχήματα παραδόθηκαν κανονικά, με το ένα να το παραλαμβάνει η σύντροφός του. Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε άλλα τροπή όταν, όπως καταγγέλλεται, επικοινώνησε μαζί της λίγα λεπτά μετά υποστηρίζοντας ότι στο Peugeot 3008 «άναψαν λαμπάκια», ζητώντας να συναντηθούν.

Το ραντεβού δόθηκε σε σημείο στο Περιστέρι, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως. Η επιχειρηματίας πήγε έχοντας μαζί της τα χρήματα, καθώς όπως σημειώνει δεν μπορούσε να τα αφήσει στο γραφείο της. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας έβγαλε πιστόλι και της ζήτησε να του επιστρέψει τα χρήματα, εκτοξεύοντας σοκαριστικές απειλές. «Μου είπε ότι αν δεν του δώσω τα χρήματα, θα μου στείλει τα δάχτυλα των παιδιών μου σε κουτάκι», καταγγέλλει η επιχειρηματίας. “Τρομοκρατήθηκα, δεν είχα άλλη επιλογή, τα έδωσα. Τον πρώτο καιρό έτρεμα για τα παιδιά μου, δεν το είπα πουθενά, αργότερα βρήκα το κουράγιο και πήγα στην αστυνομία. Τώρα που τους συνέλαβαν μου έστειλαν έναν δικηγόρο για να συμβιβαστούμε, με κοροϊδεύουν, θέλουν να μου επιστρέψουν μόνο 15.000 ευρώ, δεν πρόκειται να δεχτώ αν δεν μου δώσουν όλα τα χρήματα”, αφηγείται η γυναίκα.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Πρώτο Θέμα)

*Στη φωτογραφία δυο άλλα αυτοκίνητα της οικογένειας που κατέσχεσε η αστυνομία