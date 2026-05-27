Καταδίκη Λαρισαίου οδηγού για τροχαίο με ποδηλάτη στον Βόλο – Από μια προσπέραση στον θάνατο

Το τροχαίο ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 53χρονου ποδηλάτη και στη συνέχεια τον θάνατό του λόγω των τραυμάτων του, το 2019, αναβίωσε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Στο εδώλιο κάθισε ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 53χρονος σήμερα άντρας, κάτοικος Λάρισας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, παρά το γεγονός ότι η Εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε την απαλλαγή του.

Το τροχαίο είχε σημειωθεί στις 22 Ιουνίου 2019 στον περιφερειακό του Βόλου. Ο 46χρονος, τότε, οδηγός του ΙΧ κινούταν με κατεύθυνση προς Λάρισα. Περίπου 300 μέτρα από τον ανισόπεδο κόμβο του Πανθεσσαλικού, σημειώθηκε το τροχαίο με τον ποδηλάτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν επέδειξε σύνεση και προσοχή και δεν αντιλήφθηκε το ποδήλατο που οδηγούσε ο 53χρονος. Με το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του έπεσε στο ποδήλατο όταν αυτό επιχείρησε να μετακινηθεί στο μεσαίο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο ποδηλάτης υπέστη ρήξη θωρακικής αορτής, τραύμα που αιτιακά οδήγησε στον θάνατό του.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος κινούμενος με το αυτοκίνητό του στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, επιχείρησε να προσπεράσει λεωφορείο. Μόλις το προσπέρασε, επιχείρησε να μπει στη δεξιά λωρίδα, εκείνη την ώρα, όμως, ο ποδηλάτης που προπορευόταν επιχείρησε έναν επικίνδυνο ελιγμό προς τα αριστερά, κι ο οδηγός του αυτοκινήτου αιφνιδιαζόμενος πάτησε φρένο και επιχείρησε να στρίψει το όχημα επίσης αριστερά, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δίτροχο και ο 53χρονος να πέσει πάνω στο καπό.Play Video

Ως μάρτυρες κατέθεσαν δύο επιβαίνοντες στο λεωφορείο που απέδωσαν το περιστατικό στην «κακιά στιγμή», η σύζυγος του θύματος και τεχνικός σύμβουλος.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ανέφερε πως το ποδήλατο εμφανίστηκε μπροστά του προτού προλάβει ο ίδιος να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω του. Ουσιαστικά, υποστήριξε ότι ο ποδηλάτης βρέθηκε στο μέσο της μεσαίας λωρίδας, κάνοντας απότομο ελιγμό.

Στην τοποθέτησή της η Εισαγγελέας, τόνισε ότι οι ποδηλάτες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να κινούνται στη δεξιά λωρίδα και να επιδεικνύουν άψογη οδική συμπεριφορά. Στην προκειμένη περίπτωση, είπε, ο 53χρονος κινούταν με ανασφαλές όχημα, φορτωμένο με αντικείμενα, χωρίς να έχει καλή ισορροπία στη δεξιά λωρίδα και προς τη διαχωριστική γραμμή της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας. Όσον αφορά στον οδηγό του αυτοκινήτου, δέχτηκε πως αιφνιδιάστηκε από τον ελιγμό του ποδηλάτη, δεν προέκυψε να κινούταν με μεγάλη ταχύτητα και διερωτήθηκε εάν θα μπορούσε να προβλέψει την οδηγική συμπεριφορά του θύματος, προτείνοντας εν τέλει την απαλλαγή του.

Τελικά, το Δικαστήριο έκρινε ένοχο για την ανθρωποκτονία από αμέλεια τον κατηγορούμενο αναγνωρίζοντάς του τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου και ότι δεν έχει απασχολήσει άλλη φορά τη Δικαιοσύνη και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή και δυνατότητα έφεσης.

Η σύζυγος του θύματος, που ήταν παρούσα στο Δικαστήριο, στο άκουσα της απόφασης ξέσπασε σε κλάματα.

Κατερίνα Λαμπρονίκου / e-thessalia.gr