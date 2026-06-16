Καταδικάζει τα επεισόδια ο Θανάσης Μαμάκος – ” Η ΑΕΛ θα βρει το δρόμο της με ψυχραιμία, ενότητα και σεβασμό”

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος καταδικάζει τα χθεσινά επεισόδια που προκάλεσαν φίλοι της ΑΕΛ υποστηρίζοντας ότι “δεν βοηθούν την ομάδα ούτε την προσπάθεια που γίνεται για το μέλλον της¨.

Συμπληρώνει μάλιστα ότι η ΑΕΛ θα βρει τον δρόμο της με ψυχραιμία, ενότητα και σεβασμο.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η αγάπη όλων μας για την ΑΕΛ, η αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι και η ειλικρινής επιθυμία να τη δούμε να μεγαλουργεί ξανά, είναι συναισθήματα απολύτως σεβαστά και βαθιά ριζωμένα στην τοπική μας κοινωνία.

Η ΑΕΛ αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας και της ιστορίας της Λάρισας και ενώνει γενιές φιλάθλων.

Ακριβώς, όμως, επειδή αυτή η σχέση είναι τόσο ισχυρή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές.

Τα χθεσινά επεισόδια είναι καταδικαστέα. Δεν βοηθούν την ομάδα ούτε την προσπάθεια που γίνεται για το μέλλον της. Οι λύσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από γόνιμο διάλογο και όχι μέσα από εντάσεις.

Με ψυχραιμία, ενότητα και σεβασμό, η ΑΕΛ θα βρει τον δρόμο της, γιατί οι μεγάλες ιδέες δεν σβήνουν. Παραμένουν ζωντανές και συνεχίζουν να ενώνουν ανθρώπους και γενιές».