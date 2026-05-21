Καταργείται οριστικά σε έναν μήνα το Αεροδικείο της Λάρισας – στην Αθήνα οι αρμοδιότητές του

Τίτλους τέλους για το Αεροδικείο Λάρισας φέρνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα 29/2026, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει ευρείας κλίμακας αναδιάρθρωση στη δομή της στρατιωτικής δικαιοσύνης της χώρας.

Η απόφαση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για συγκέντρωση υπηρεσιών και περιορισμό λειτουργικών δαπανών, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις και προβληματισμό στις τάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου καταργούνται στρατιωτικά δικαστήρια.

Μεταξύ των δομών που παύουν να λειτουργούν βρίσκεται και το Αεροδικείο Λάρισας, μια εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, δεδομένου ότι η Λάρισα αποτελεί διαχρονικά κομβικό κέντρο της Πολεμικής Αεροπορίας και φιλοξενεί σημαντικές στρατιωτικές μονάδες και υποδομές.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ακόμη την κατάργηση των Στρατοδικείων Χανίων και Ιωαννίνων, καθώς επίσης Ναυτοδικείων και Αεροδικείων σε Χανιά, Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη.

Οι αρμοδιότητες του Αεροδικείου Λάρισας μεταφέρονται πλέον στο Αεροδικείο Αθηνών, ενώ αντίστοιχα οι υπόλοιπες υποθέσεις θα υπάγονται στα κεντρικά στρατιωτικά δικαστήρια της Αθήνας και του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις μεταφέρονται αυτοδικαίως στα νέα αρμόδια δικαστήρια και θα συνεχιστούν από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται σήμερα, χωρίς να απαιτείται επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η εφαρμογή των αλλαγών θα ξεκινήσει έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ.

Στρατιωτικοί κύκλοι εκφράζουν πάντως επιφυλάξεις για τις πρακτικές συνέπειες της μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας ότι η συγκέντρωση των υποθέσεων στην Αθήνα ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά τις μετακινήσεις στρατιωτικών, το κόστος μεταβάσεων αλλά και τον φόρτο εργασίας των κεντρικών στρατιωτικών δικαστηρίων.

Ιδιαίτερα για τη Λάρισα, η κατάργηση του Αεροδικείου εκλαμβάνεται και ως απώλεια μίας ακόμη σημαντικής δημόσιας δομής με ιστορική και διοικητική παρουσία στην περιοχή.

Το Προεδρικό Διάταγμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr