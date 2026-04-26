Κατεδαφίζεται το πατρικό του Λάκη Λαζόπουλου στη Λάρισα – Το έδωσε ο ίδιος με αντιπαροχή

Σε μια προσωπική του συνέντευξη στη Νίκη Λυμπεράκη, ο Λάκης Λαζόπουλος άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του πατρικού σπιτιού του στη Λάρισα, μιλώντας για τις μνήμες που το συνοδεύουν, αλλά και για την απόφασή του να το αποχωριστεί.

Ο γνωστός καλλιτέχνης περιηγήθηκε στους χώρους της κατοικίας όπου μεγάλωσε, στην περιοχή των παλιών φυλακών, ανακαλώντας στιγμές από τα παιδικά του χρόνια και πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή του, σε μια συζήτηση με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, το συγκεκριμένο σπίτι πρόκειται να κατεδαφιστεί, καθώς έχει ήδη ληφθεί η απόφαση να αξιοποιηθεί μέσω αντιπαροχής. Ο ίδιος εξήγησε πως πρόκειται για μια δύσκολη, αλλά αναπόφευκτη επιλογή, δεδομένων των συνθηκών και της παλαιότητας του κτηρίου. “Δεν το πονάω πια, η μάνα έφυγε είπε”.

Η αναφορά του στην κατεδάφιση ενός σπιτιού με τόσο έντονο προσωπικό και συμβολικό βάρος ανέδειξε, παράλληλα, μια ευρύτερη πραγματικότητα που αφορά πολλές ελληνικές πόλεις: την απώλεια παλαιών κατοικιών και τη σταδιακή αλλαγή του αστικού τοπίου.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr