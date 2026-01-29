Κεραμέως: 57 υπάλληλοι στην Επιθεώρηση Εργασίας στη Θεσσαλία – 4 έλεγχοι το 2025 στη Βιολάντα

Στην επισήμανση ότι τα ζητήματα πυροπροστασίας είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής και όχι της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, προέβη η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον Alpha Radio για την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Η υπουργός Εργασίας, έκανε λόγο για «φοβερή εργαλείοποίηση της τραγωδίας από την αντιπολίτευση», προσθέτοντας ότι στην περιφερειακή διεύθυνση Θεσσαλίας της Ανεξάρτητης Αρχής υπηρετούν 57 υπάλληλοι. Ειδικά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», η Ανεξάρτητη Αρχή το 2025 διενήργησε 4 ελέγχους για ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμεως, βάσει των στοιχείων της Eurostat, η χώρα μας βρίσκεται τρίτη στην κατάταξη της λίστας με τα λιγότερα δυστυχήματα αναλογικά με τον πληθυσμό.

Παράλληλα, πρόσθεσε, οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής έχουνε αυξηθεί από το 2019 έως σήμερα κατά 35%, ως προς την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Δημήτρης Κωστάκος (athina984.gr)