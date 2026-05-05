Κινήσεις αναβάθμισης του Προαστιακού απο την Hellenic Train – Εκδοτήρια εισιτηρίων θα λειτουργήσουν σε Ν.Πόρους και Λεπτοκαρυά

Εκδοτήρια εισιτηρίων σε Νέους Πόρους και Λεπτοκαρυά, ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, η Hellenic Train. Οι Ιταλοί δίνουν βάση στον Προαστιακό Λάρισα – Θεσσαλονίκη καθώς είναι προσοδοφόρος ενώ σύντομα θα ενισχύσουν τη γραμμή καθώς έρχονται συρμοί νέων τρένων.

Στους παραπάνω σταθμούς οι οποίοι καταγράφουν αξιοσημείωτη επιβατική κίνηση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν λειτουργούν εκδοτήρια. Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου μέσα στο τρένο ή μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης.

Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Λάρισας–Θεσσαλονίκης παραμένει ένα από τα σημαντικότερα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Βόρεια Ελλάδα, παρά τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια.

Η γραμμή εξυπηρετεί εργαζόμενους, φοιτητές και ταξιδιώτες, συνδέοντας τη Λάρισα με τη Θεσσαλονίκη μέσω ενός δικτύου στάσεων που καλύπτει κομβικά σημεία της διαδρομής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σταθμοί όπως οι Νέοι Πόροι, η Κατερίνη ή το Πλατύ, εξυπηρετώντας τόσο αστικά όσο και ημιαστικά κέντρα.

Ωστόσο, το δίκτυο έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων αναφορικά με την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων.

Μετά τον Daniel και την τραγωδία των Τεμπών, αλλάζουν πολλά στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου που διατρέχει τη Θεσσαλία. Ήδη η κεντρική γραμμή αναβαθμίζεται για να γίνει ταχύτερη και ασφαλέστερη, ενώ η Hellenic Train ενισχύει την παρουσία της με την προσθήκη νέων τρέων και νέων δρομολογίων. Ταυτόχρονα το τελευταίο διάστημα καταγράφονται προσπάθειες για σταδιακή αποκατάσταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης του επιβατικού κοινού.

Κώστας Τόλης Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)