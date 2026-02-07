Κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας για επαγγελματία που χάνει το σπίτι του

Σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας αναφέρονται τα εξής σχετικά με επικείμενο πλειστηριασμό στην πρώτη κατοικία ελεύθερου επαγγελματία της Λάρισας:



«Η σχεδιασμένη προσπάθεια των τραπεζιτών που με την πλάτη της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων επιδιώκουν να ξεσπιτώσουν χιλιάδες οικογένειες δε θα μείνει αναπάντητη.

Η πρώτη κατοικία που έχει μπει για τα καλά στο μάτι των ομίλων, καθώς τους έχει ανοίξει η όρεξη από τις ρυθμίσεις και τροπολογίες αυτής της κυβέρνησης αλλά και της προηγούμενης, που δίνουν την κατοικία του λαού βορά στην κερδοφορία των τραπεζιτών. Των τραπεζών που απολαμβάνουν, μάλιστα, και φοροασυλία από αυτό το κράτος, προστατεύοντας την κερδοφορία τους!

Αυτή τη φορά έχει σειρά αυτοαπασχολούμενος της πόλης μας, του οποίου το σπίτι βγάζουν τα κοράκια στο σφυρί. Και αυτό επειδή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις οφειλές από την επαγγελματική του στέγη, την οποία αναγκάστηκε να κλείσει αφού δεν μπορούσε πλέον να τα βγάλει πέρα, όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και της πόλης μας και όλης της χώρας.

Αυτή η απαράδεκτη επίθεση ενάντια στο μόχθο και τον ιδρώτα του λαού δεν είναι μεμονωμένη και μας αφορά όλους μιας και δεν γνωρίζουμε ποιος θα έχει σειρά. Η επίθεση αυτή έχει ονοματεπώνυμο και είναι οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που διαχρονικά υπηρετούν τους μονοπωλιακούς ομίλους, τους τραπεζίτες, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτή είναι η νομιμότητα, η κανονικότητα του «κράτους δικαίου» που μας λιβανίζουν κάθε τρεις και λίγο «διά πάσαν νόσον»!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ της πόλης, τους ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, να σταθούν δίπλα στον συνάδελφο μας και ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ. Να μην επιτρέψουμε να πεταχτεί στο δρόμο η οικογένεια. Να είμαστε δίπλα της ΌΛΟΙ την ΔΕΥΤΕΡΑ 09-02-2026, στις 12:00 το μεσημέρι στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας που καλεί το Εργατικό

Κέντρο Ν. Λάρισας μπροστά στα γραφεία της Cepal (μπροστά στην ALPHABANK) στην οδό Παπαναστασίου.

Δε θα τους κάνουμε την χάρη. Ούτε θα προσαρμοστούμε, αλλά ούτε θα πεθάνουμε για τα κέρδη τους! θα οργανώσουμε την δική μας αντεπίθεση με όπλο μας την αλληλεγγύη και ασπίδα προστασίας τα Σωματεία μας».