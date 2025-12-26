“Κλείδωσε” και το γλεντοκόπι της Τσικνοπέμπτης – Ο Δήμος φέρνει Τόνυ Σφήνο και κέτερινγκ 2.300 ατόμων

Για τις Χριστουγεννιάτικες φιέστες του Δήμου Λαρισαίων σας είχαμε ενημερώσει επαρκώς και ως συνήθως πρώτοι. Επομένως θα περάσουμε τώρα στο 2026 και θα σας δώσουμε τα νέα της …Αποκριάς. Τα λαϊκά γλέντια, και τα θεάματα γενικώς, αποτελούν μέρος της στρατηγικής της δημοτικής αρχής για να ξεχνάει ο κόσμος τη σκοτούρα (και ει δυνατόν να ψηφίζει όπως πρέπει).

Ως εκ τούτου, οι ιθύνοντες του Μαμάκου σχεδίασαν την ημέρα της τσικνοπέμπτης, από φέτος, με τη δέουσα ενάργεια. Εκεί να δείτε χαμό. Θα στηθεί κέτερινγκ με σουβλάκια και λουκάνικα για 2.300 άτομα, τα οποία θα καταναλωθούν συνοδευόμενα από 500 λίτρα κρασί σε συσκευασία bag in box. Εντάξει πρόκειται για ασκό, ενδεχομένως οι της δημοτικής αρχής να είχαν παραγγείλει σαρντονέ Γεροβασιλείου αλλά φοβήθηκαν το κράξιμο του ΚΚΕ, τα μέλη του οποίου ευφραίνονται μόνο με λαϊκούς οίνους.

Η δημοτική αρχή δεν θα άφηνε βεβαίως τα πλήθη χωρίς τροφοδοτούμενο κέφι. Το κερασάκι στην τούρτα της τσικνοπέμπτης θα είναι ο Τόνυ Σφήνος και η ορχήστρα του. Εδώ που τα λέμε, μπροστά σε εκείνες τις καταθλιπτικές γιορτές του Καλογιάννη, προτιμούμε τα γλεντοκόπια του Μαμάκου. Ας πάει και το παλιάμπελο …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη Kampos Land)