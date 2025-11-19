Κλείνει το Τάγμα Στρατηγείου της 1ης Στρατιάς και μετατίθεται το προσωπικό

Το κλείσιμο του Τάγματος Στρατηγείου και η μετάθεση του προσωπικού του σε ΤΑΞΥΠ και ΤΑΞΑΣ, είναι η κυριότερη μεταβολή κατά την προεργασία για την αυλαία στη λειτουργία της 1ης Στρατιάς και την εγκατάσταση στη Λάρισα της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού (ΓΕΠΣ). Το θέμα του προσωπικού πάντως της 1ης Στρατιάς θα επανεξεταστεί το καλοκαίρι.

Η ενεργοποίηση της ΓΕΠΣ στη Λάρισα αναμένεται στο τέλος Δεκεμβρίου, ενώ η σχετική προετοιμασία μετάβασης θα ξεκινήσει στις 10 Δεκεμβρίου, σχεδιασμός ο οποίος παρουσιάστηκε στους επιτελείς της Στρατιάς κατά την τελευταία επίσκεψη στη Λάρισα του αρχηγού ΓΕΣ Γιώργου Κωστίδη.

Σε ότι αφορά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι τις κρίσεις του Ιανουαρίου, επικρατέστερος για τη διοίκηση της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού φέρεται ο νυν διοικητής της 1ης Στρατιάς αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)